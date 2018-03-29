Департамент здравоохранения Воронежской области назвал главные причины смертности

Источник: РИА "Новости"

Каков уровень смертность в Воронежской области в последние годы? Какие заболевания в являются основными причинами смертности воронежцев? На эти вопросы во время пресс-конференции ответил глава регионального департамента здравоохранения Александр Щукин.

По данным облздрава, в 2017 году умерло 34 128 человека, а в 2016-ом — 35492. По статистике смертность уменьшается. Однако роста количества населения не происходит. Родившихся не становится больше: в 2016-ом в Воронежской области появились на свет 24 938 человека, в 2017-ом — 22 423. Таким образом естественная убыль в прошлом году составила 11 705 человек, а в 2016 году — 10 554.