Департамент здравоохранения Воронежской области назвал главные причины смертности
По статистике смертность уменьшается.
По статистике смертность уменьшается.
Каков уровень смертность в Воронежской области в последние годы? Какие заболевания в являются основными причинами смертности воронежцев? На эти вопросы во время
По данным облздрава, в 2017 году умерло 34 128 человека, а в 2016-ом — 35492. По статистике смертность уменьшается. Однако роста количества населения не происходит. Родившихся не становится больше: в 2016-ом в Воронежской области появились на свет 24 938 человека, в 2017-ом — 22 423. Таким образом естественная убыль в прошлом году составила 11 705 человек, а в 2016 году — 10 554.
Главной причиной смерти также остаются болезни системы кровообращения — 40,5%. Следом идут — внешние причины (несчастные случаи, самоубийства, убийства, ДТП (количество аварий с летальным исходом сильно увеличилось за год), отравления и т.д) и новообразования — по 12 с небольшим процентов. В пятерку также входят проблемы с органами пищеварения и нервной системой.
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