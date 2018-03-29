Камерный оркестр «Солисты Нижнего» даст концерт в нижегородском планетарии

«Кроме “популярной классики” Вивальди и Моцарта в программе вечера много любимых мелодий из кино-шедевров ХХ века. Настоящее украшение программы — сопрано Натальи Кирилловой, солистки Пермского академического театра оперы и балета», — рассказали в администрации города.

Напомним, что муниципальный камерный оркестр Нижнего Новгорода известен далеко за пределами поволжской столицы. Наталья Кириллова знакома зрителям по проектам Теодора Курентзиса, знаменитого маэстро, возглавляющего ныне Пермский театр оперы и балета. Она сотрудничала с ансамблями старинной музыки: «Гальярда», Universalia in Re, Ave Rosa, Altera Musica, «Оркестр Екатерины Великой». Участвовала в конкурсах старинной музыки в России и за рубежом. За партию Донны Эльвиры в опере Моцарта «Дон Жуан» в 2015 году номинирована на национальную театральную премию «Золотая маска».