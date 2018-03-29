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16:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Ивану Саввиди на три года запретили посещать футбольные матчи в Греции

Ростовскому бизнесмену Ивану Саввиди, который является президентом греческого футбольного клуба ПАОК, на три года запретили посещать футбольные матчи греческого первенства, об этом сказано на официальном сайте национального первенства по футболу.

На бизнесмена также наложен штраф в €100 тыс. Санкции коснулись и генерального директора ПАОК ​Любоша Михела, которому запретили посещать выездные матчи на три месяца. Его оштрафовали на €15 тыс.

«ПАОКу засчитали техническое поражение со счетом 0:3 в матче против АЕК. Команда в этом сезоне лишена трех очков в чемпионате страны и двух очков в следующем сезоне. Клуб оштрафовали на €63 тысячи, три матча на своем поле он проведет при пустых трибунах», — указано в тексте.

Как ранее сообщал «Ъ», известный российский предприниматель Иван Саввиди стал главным действующим лицом одного из самых громких инцидентов, случившихся в нынешнем сезоне в европейском футболе. В домашнем матче принадлежащего господину Саввиди клуба ПАОК с АЕК, в котором на кону стояло лидерство в чемпионате Греции, бизнесмен с висящей на поясе кобурой выбежал на поле и, протестуя против отмененного гола своей команды, по словам арбитра Йоргоса Коминиса, угрожал ему. Концовка встречи была сорвана, а ЧП тут же вышло за рамки локального спортивного происшествия. Чемпионат Греции в связи с ним был приостановлен, а властями страны выдан ордер на арест Ивана Саввиди.

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