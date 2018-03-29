Ивану Саввиди на три года запретили посещать футбольные матчи в Греции

«ПАОКу засчитали техническое поражение со счетом 0:3 в матче против АЕК. Команда в этом сезоне лишена трех очков в чемпионате страны и двух очков в следующем сезоне. Клуб оштрафовали на €63 тысячи, три матча на своем поле он проведет при пустых трибунах», — указано в тексте.

Как ранее сообщал «Ъ», известный российский предприниматель Иван Саввиди стал главным действующим лицом одного из самых громких инцидентов, случившихся в нынешнем сезоне в европейском футболе. В домашнем матче принадлежащего господину Саввиди клуба ПАОК с АЕК, в котором на кону стояло лидерство в чемпионате Греции, бизнесмен с висящей на поясе кобурой выбежал на поле и, протестуя против отмененного гола своей команды, по словам арбитра Йоргоса Коминиса, угрожал ему. Концовка встречи была сорвана, а ЧП тут же вышло за рамки локального спортивного происшествия. Чемпионат Греции в связи с ним был приостановлен, а властями страны выдан ордер на арест Ивана Саввиди.