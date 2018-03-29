Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
3-летняя фигуристка стала соведущей в «Ледниковом периоде. Дети»
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Нюша призналась, что все время думает о беременности
Стали известны подробности смерти основателя "МММ" Сергея Мавроди
Долгая дорога на работу провоцирует психические заболевания
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Эмин Агаларов пожертвовал 15 миллионов семьям погибших в Кемерово
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Смертный приговор доллару подписан: эксперты о выборе РФ
РФ готовит ответ Украине за дипломатов - СМИ
СМИ: в Петербурге горит крупнейший универмаг ДЛТ
Американцы усомнились в способностях Су-35 – СМИ
Алла Пугачева похудела до подросткового размера
Лада Дэнс призналась в любви Андрею Малахову
Чем лечиться, когда антибиотики перестанут помогать
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Потерявший семью в пожаре в Кемерово указал на виновных
Путин приступил к кадровой перестановке в МИД РФ
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10Скончался Сергей Мавроди
16:30 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

У семьи гиббонов из Ленинградского зоопарка родился малыш

Детеныш стал третьим в семье Персея и Габины.

В семье белоруких гиббонов из Ленинградского зоопарка произошло прибавление. Утром 23 марта у пары обезьян Персея и Габины родился детеныш.

Малыш стал третьим в семье: у него есть старшие братья Орфей и Тесей. Поскольку в зоопарке существует традиция давать белоруким гиббонам греческие имена, новорожденного также назовут именем одного из мифических богов.

Пол малыша пока не определили: всю неделю мама Габина ревностно охраняет покой детеныша и не дает никому приближаться к нему. Обычно у гиббонов малыш проводит в тесном контакте с мамой несколько месяцев.

Увидеть малыша можно уже сейчас в вольере белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Где найти любовь в современном мире? Эксперт
МЧС установило очаг возгорания в «Зимней вишне»
В Средневековье не умели рисовать кошек (фото)
Захарова ответила Джонсону цитатой из Достоевского
Чрезвычайный прогноз. Какие катаклизмы предсказали россиянам
Власти ДНР назвали обвинение в применении лазеров бредом
Шеф-повар разделал оленью ногу на глазах у протестующих веганов
На уточках для ванн обнаружили миллиарды бактерий
Спорт
СКА и Казань — фавориты. Прогноз на первые игры финальных серий Что может противопоставить питерцам ЦСКА без Шалунова и Шумакова, и откуда брать силы «Трактору»?
Авто
Новый дерзкий Nissan бросит вызов «Тойоте Камри» Nissan презентовал седан Altima шестого поколения, на который представители марки возлагают очень большие надежды
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Ольга Бузова запускает собственный телеканал «БузоваTV» начнет вещание 1 апреля на частоте телеканала ТНТ4
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова Певица показала совместное ретрофото.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь