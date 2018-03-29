У семьи гиббонов из Ленинградского зоопарка родился малыш
Детеныш стал третьим в семье Персея и Габины.
Детеныш стал третьим в семье Персея и Габины.
В семье белоруких гиббонов из Ленинградского зоопарка произошло прибавление. Утром 23 марта у пары обезьян Персея и Габины родился детеныш.
Малыш стал третьим в семье: у него есть старшие братья Орфей и Тесей. Поскольку в зоопарке существует традиция давать белоруким гиббонам греческие имена, новорожденного также назовут именем одного из мифических богов.
Пол малыша пока не определили: всю неделю мама Габина ревностно охраняет покой детеныша и не дает никому приближаться к нему. Обычно у гиббонов малыш проводит в тесном контакте с мамой несколько месяцев.
Увидеть малыша можно уже сейчас в вольере белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке.
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