У семьи гиббонов из Ленинградского зоопарка родился малыш

В семье белоруких гиббонов из Ленинградского зоопарка произошло прибавление. Утром 23 марта у пары обезьян Персея и Габины родился детеныш.

Малыш стал третьим в семье: у него есть старшие братья Орфей и Тесей. Поскольку в зоопарке существует традиция давать белоруким гиббонам греческие имена, новорожденного также назовут именем одного из мифических богов.

Пол малыша пока не определили: всю неделю мама Габина ревностно охраняет покой детеныша и не дает никому приближаться к нему. Обычно у гиббонов малыш проводит в тесном контакте с мамой несколько месяцев.

Увидеть малыша можно уже сейчас в вольере белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке.