В Петербурге появятся новые юбилейные жетоны метро
Их сделают в честь открытия новых станций метрополитена и электродепо «Южное».
Их сделают в честь открытия новых станций метрополитена и электродепо «Южное».
Петербургские коллекционеры решили запечатлеть долгожданные станции метро в новых юбилейных жетонах. Об этом рассказали представители петербургской подземки на заседании клуба друзей метро.
Пять жетонов сделают в честь станций: «Новокрестовская», «Беговая», «Дунайская», «Проспект Славы» и «Шушары». Шестой жетончик посвятят электродепо «Южное», которое совсем скоро введут в эксплуатацию.
Первый набор юбилейных жетонов появился в 2015 году и был посвящен 60-летию Петербургского метрополитена. Сами станции метро должны открыться до конца 2018 года, а «Новокрестовскую» должны сдать совсем скоро — в конце марта. Тестовый запуск поездов с пассажирами произойдет во время матча между «Зенитом» и ЦСКА 29 апреля. «Дунайскую», «Шушары» и «Проспект Славы», которые раньше планировали ввести до конца 2017-го, перенесли на год вперед.
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