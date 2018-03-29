В Петербурге появятся новые юбилейные жетоны метро

Первый набор юбилейных жетонов появился в 2015 году и был посвящен 60-летию Петербургского метрополитена. Сами станции метро должны открыться до конца 2018 года, а «Новокрестовскую» должны сдать совсем скоро — в конце марта. Тестовый запуск поездов с пассажирами произойдет во время матча между «Зенитом» и ЦСКА 29 апреля. «Дунайскую», «Шушары» и «Проспект Славы», которые раньше планировали ввести до конца 2017-го, перенесли на год вперед.