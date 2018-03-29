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17:36 (мск), источник: Newsroom24.ru

Большегрузы наносят серьезный ущерб дорогам Нижегородской области

Весогабаритные параметры транспортных средств на площадке передвижного пункта весогабаритного контроля в Богородске были измерены в ходе инспекционной комиссии автоматических стационарных пунктов весогабаритного контроля 28 марта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Источник: Newsroom24.ru

Как отметил министр транспорта и автомобильных дорог области Вадим Власов, «ущерб, который наносят большегрузы автодорогам, гораздо больше, чем штрафы, которые платят водители».

«Долгие годы водители крупногабаритного транспорта перегружали автомобили, из-за этого дороги быстро изнашивались», — пояснил консультант аппарата Торгово-промышленной палаты НО Сергей Стешов.

По итогам прошлого года работы пунктов весогабаритного контроля вынесено более 4 тысяч постановлений на сумму около 1 млрд рублей. Только половина суммы была оплачена во время льготного периода.

«Мы довольны результатами, которые были достигнуты почти за полтора года работы автоматизированных стационарных пунктов весогабаритного контроля. Перевозчики стали внимательнее относиться к загруженности транспорта. Снизилось количество дорожных нарушений», — подчеркнул руководитель Центра безопасности дорожного движения Нижегородской области Глеб Иванов.

Руководитель центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Сергей Кулагин сообщил, что за 2018 год с помощью пунктов весогабаритного контроля в регионе вынесено около 189 постановлений об административных правонарушениях на сумму порядка 45 млн рублей.

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