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16:37 (мск), источник: Чердак

Ученые установили, что вызывает аллергию у московских детей

Чаще всего это коровье молоко, яичный белок, частички кожи домашних животных, пыльца деревьев и орехи.

Московские врачи определили, на какие аллергены чаще всего реагируют столичные дети и подростки до 17 лет. У 513 участников исследования, каждый из которых демонстрировал чувствительность хотя бы к одному антигену, чаще всего находили непереносимость яичного белка, коровьего молока и частиц кожи кошек. Также авторы исследования показали, как меняется встречаемость аллергий на конкретные объекты с возрастом. Результаты работы повысят эффективность постановки диагноза маленьким пациентам и их лечения. Научная статья опубликована в журнале PLOS ONE.

Исследование проводили на базе Городской детской клинической больницы № 13 имени Н. Ф. Филатова в Москве. Участников набирали с мая по декабрь 2016 года. В их число вошли дети и подростки, которым на момент начала работы было от 6 месяцев до 17 лет включительно. У всех них либо уже был подтвержден диагноз «аллергия», либо имелись подозрения на его наличие. Еще одним требованием к участникам было отсутствие инфекционных заболеваний минимум за 2 недели до начала исследования: их наличие повлияло бы на результаты анализов.

Всем критериям удовлетворяло 513 человек. Их разбили на шесть возрастных групп по 80−90 человек в каждой: 0−1, 2−3, 4−5, 6−8, 9−13, 14−17 лет. У всех взяли образцы сыворотки крови для определения содержания в ней иммуноглобулинов (Ig). Это белки, реагирующие на присутствие в организме патогенов — чужеродных объектов и веществ. Иммуноглобулин отдельно взятого подтипа распознает какой-то один антиген. Конкретно исследователей интересовали иммуноглобулины E и G4, имеющие множество подтипов. Их высокое содержание наблюдается во время аллергических реакций.

Объем сыворотки, полученный от каждого конкретного ребенка, распределили по 31 лунке, в каждой из которых находился один из распространенных аллергенов. В их число входили, к примеру, пыльца ольхи, березы, амброзии, частицы кожи собак и кошек, выделяемые тараканами вещества, клещи домашней пыли, коровье молоко, арахис, белки куриных яиц и прочее. Смесь сыворотки и аллергенов оставляли на 20 часов при температуре тела человека (37 градусов Цельсия).

Затем в каждую лунку добавляли раствор антител к конкретному иммуноглобулину (реагирующему на арахис, на коровье молоко и др.) и оставляли еще на час. Если антитело «находило» в лунке соответствующий себе иммуноглобулин, оно прикреплялось к нему и начинало флуоресцировать (светиться). По наличию флуоресценции ученые определяли содержание иммуноглобулинов различных типов в сыворотке каждого конкретного испытуемого.

Результаты анализа выявили несколько фактов. Во-первых, встречаемость иммуноглобулинов конкретных типов не зависит от пола. Во-вторых, IgG4 чаще находили в сыворотке, добавленной в лунки с компонентами пищи (яичный белок, компоненты молока, злаковых и т. д.), а IgE — в лунках с пыльцой растений и аллергенами домашней пыли. У 20 и более процентов участников выявили аллергию на следующие антигены: белки яиц, березовая пыльца, пыльца ольхи, частички кожи кошек и собак, пшеничная мука и лесной орех.

Непереносимость конкретных аллергенов была неодинаковой в разных возрастных группах. У самых старших пациентов в десятки раз чаще обнаруживали аллергию на пыльцу растений. Если среди детей 13−17 лет соответствующие иммуноглобулины в сыворотке присутствовали в 20−40 процентах случаев (в зависимости от конкретного вида), то у пациентов моложе года их встречаемость не превышала 2,5 процентов. Обратная картина наблюдалась с яичным белком и компонентами коровьего молока. Их непереносимость чаще всего (до 28 процентов для различных белков) обнаруживали у детей до трех лет, а среди школьников среднего и старшего возраста иммунная реакция на них встречалась максимум у каждого десятого. А орехи, овощи и фрукты вызывали аллергические реакции главным образом у шести-восьмилетних участников исследования.

Также ученые сопоставили полученные данные с результатами похожих исследований, проведенных в Нидерландах и Тайване (однако набор аллергенов в этих работах был более скромным). По сравнению с тайскими и голландскими детьми маленькие москвичи гораздо реже страдают аллергией на клещей домашней пыли и тараканов, но чаще обнаруживают иммунные реакции на яичный белок и кожу собак и кошек. В Нидерландах по сравнению с Москвой у детей несколько шире распространена аллергия на коровье молоко. Вероятно, такие результаты объясняются лучшей гигиеной домов москвичей. Можно предположить, что в столичных квартирах реже, чем в Нидерландах и Тайване, присутствуют в больших количествах клещи домашней пыли.

Ученые надеются, что их работа поможет эффективнее определять, чем вызвана аллергия у конкретного ребенка. Это, в свою очередь, позволит быстрее подбирать нужное лечение.

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