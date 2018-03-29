Суд закрыл единственную АЗС на острове Ольхон

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— Владельцем заправки допущено загрязнение земли нефтепродуктами на общей площади 487 квадратных метров. Ущерб, причиненный природным ресурсам, составил более 3,5 миллиона рублей, — сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Как выяснилось в ходе проверке из-за отсутствия твердого основания, на котором должны были храниться запасы моторного топлива и стоять оборудование нефтепродукты попадали на землю. В итоге происходило их накапливание в почве водоохраной зоны Байкала.

Также вскрылись и нарушения в сфере земельного законодательства. В частности, надзорный орган установил, что арендованный участок не предполагал ведение хозяйственной деятельности связанной с хранением и реализацией нефтепродуктов. Следовательно, использовался владельцами АЗС не по назначению. К тому же зафиксирован самозахват предпринимателями прилегающих земель.