Суд закрыл единственную АЗС на острове Ольхон

— Владельцем заправки допущено загрязнение земли нефтепродуктами на общей площади 487 квадратных метров. Ущерб, причиненный природным ресурсам, составил более 3,5 миллиона рублей, — сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Как выяснилось в ходе проверке из-за отсутствия твердого основания, на котором должны были храниться запасы моторного топлива и стоять оборудование нефтепродукты попадали на землю. В итоге происходило их накапливание в почве водоохраной зоны Байкала.
Также вскрылись и нарушения в сфере земельного законодательства. В частности, надзорный орган установил, что арендованный участок не предполагал ведение хозяйственной деятельности связанной с хранением и реализацией нефтепродуктов. Следовательно, использовался владельцами АЗС не по назначению. К тому же зафиксирован самозахват предпринимателями прилегающих земель.
Решением Ольхонского райсуда бизнесменам запрещено использовать земельный участок для эксплуатации АЗС до устранения нарушений природоохранного законодательства. Им также предписано в течении трех месяцев освободить незаконно занятую землю за границами участка.
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