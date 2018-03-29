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18:15 (мск), источник: "Российская газета"

Суд закрыл единственную АЗС на острове Ольхон

Иркутская прокуратура добилась судебного запрета на работу автозаправочной станции на самом большом острове озера Байкал Ольхоне. Основанием стали грубые нарушения природоохранного законодательства владельцем АЗС.

Источник: Reuters

— Владельцем заправки допущено загрязнение земли нефтепродуктами на общей площади 487 квадратных метров. Ущерб, причиненный природным ресурсам, составил более 3,5 миллиона рублей, — сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Как выяснилось в ходе проверке из-за отсутствия твердого основания, на котором должны были храниться запасы моторного топлива и стоять оборудование нефтепродукты попадали на землю. В итоге происходило их накапливание в почве водоохраной зоны Байкала.

Также вскрылись и нарушения в сфере земельного законодательства. В частности, надзорный орган установил, что арендованный участок не предполагал ведение хозяйственной деятельности связанной с хранением и реализацией нефтепродуктов. Следовательно, использовался владельцами АЗС не по назначению. К тому же зафиксирован самозахват предпринимателями прилегающих земель.

Решением Ольхонского райсуда бизнесменам запрещено использовать земельный участок для эксплуатации АЗС до устранения нарушений природоохранного законодательства. Им также предписано в течении трех месяцев освободить незаконно занятую землю за границами участка.

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