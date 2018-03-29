Около «Самара Арены» 950 квадратных метров земли отдали FIFA

Региональное правительство отдало FIFA около 950 квадратных метров земли около стадиона «Самара Арена». Это четыре участка, на которых собираются построить пункты выдачи паспортов болельщика. Кроме того, в эти центры можно будет обратиться за техподдержкой.

Землю в пользование дали с 1 апреля по 31 июля.