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18:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Около «Самара Арены» 950 квадратных метров земли отдали FIFA

На ней оборудуют пункты выдачи и технической поддержки паспортов болельщиков.

Региональное правительство отдало FIFA около 950 квадратных метров земли около стадиона «Самара Арена». Это четыре участка, на которых собираются построить пункты выдачи паспортов болельщика. Кроме того, в эти центры можно будет обратиться за техподдержкой.

Землю в пользование дали с 1 апреля по 31 июля.

Напомним, чемпионат мира пройдет в России в июне-июле будущего года. Самара примет шесть матчей первенства планеты: четыре игры группового этапа и встречи 1/8 и ¼ финала. Чтобы попасть на матчи, кроме билетов, необходимо иметь паспорт болельщика.

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