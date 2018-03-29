Около «Самара Арены» 950 квадратных метров земли отдали FIFA
На ней оборудуют пункты выдачи и технической поддержки паспортов болельщиков.
На ней оборудуют пункты выдачи и технической поддержки паспортов болельщиков.
Региональное правительство отдало FIFA около 950 квадратных метров земли около стадиона «Самара Арена». Это четыре участка, на которых собираются построить пункты выдачи паспортов болельщика. Кроме того, в эти центры можно будет обратиться за техподдержкой.
Землю в пользование дали с 1 апреля по 31 июля.
Напомним, чемпионат мира пройдет в России в
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.