Петербург и Мурманск свяжет по воздуху уже третья авиакомпания

С 1 июня 2018 года авиакомпания S7 Airlines («Сибирь») открывает регулярные полеты по маршруту Санкт-Петербург — Мурманск и в обратном направлении. Авиабилеты уже поступили в продажу. S7 Airlines станет третьей по счету авиакомпанией, совершающей регулярные перелеты между городом на Неве и столицей Заполярья.

Как сообщили ИА REGNUM 29 марта в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (управляющая компания аэропорта «Пулково»), рейсы S7 Airlines из Петербурга в Мурманск будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Пассажирам будут предложены самолеты Embraer 170, рассчитанные на перевозку 78 пассажиров в экономическом классе. Время в пути — чуть более двух часов.

S7 Airlines и аэропорт «Пулково» рассчитывают, что рейс Санкт-Петербург — Мурманск будет востребован как среди туристов, так и у деловых путешественников, благодаря удобным стыковкам в Петербурге.

Как отмечают в пресс-службе «Пулково», Мурманск входит в десятку наиболее востребованных внутренних направлений аэропорта. В 2017 году прямыми перелетами между Санкт-Петербургом и Мурманском воспользовались 249 тыс. человек.