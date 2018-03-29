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17:38 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В зоопарке Ростова на свет появились 8 хамелеонов

В зоопарке Ростова-на-Дону пополнение — на свет появились 8 малышей-хамелеонов. Об этом сообщает сайт администрации донской столицы со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Теперь, если считать и взрослых особей, в зоопарке живут 11 этих ящериц. Сейчас на экспозиции в террариуме содержится двухлетний самец.

Хамелеон — одно из древнейших животных на планете. Он умеет менять окраску и узор кожи. Еще одной особенностью хамелеона являются глаза, покрытые сросшимися веками с небольшим отверстием для зрачка. Круговой обзор помогает ему охотиться.

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