В зоопарке Ростова на свет появились 8 хамелеонов
В зоопарке
В зоопарке
Теперь, если считать и взрослых особей, в зоопарке живут 11 этих ящериц. Сейчас на экспозиции в террариуме содержится двухлетний самец.
Хамелеон — одно из древнейших животных на планете. Он умеет менять окраску и узор кожи. Еще одной особенностью хамелеона являются глаза, покрытые сросшимися веками с небольшим отверстием для зрачка. Круговой обзор помогает ему охотиться.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.