Жителей Кубани просят сообщать о следах переднеазиатского леопарда

В окрестностях туристического лагеря, расположенного на реке Бугунжа в Краснодарском крае, 23 марта обнаружили цепочку следов леопарда. Вероятно, они принадлежат самцу Килли. Он двигался по следам лисицы. Следы также обнаружили на берегу реки.

Минприроды России, Всемирный фонд дикой природы, Институт проблем экологии и эволюции РАН, АНО «Центр природы Кавказа» и «Кавказский государственный заповедник» выражают благодарность местным жителям за неравнодушие и поддержку реализации Программы восстановления популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе.

Минприроды просит граждан проявить сознательность и осторожность. За каждый достоверный сигнал сообщивший сможет получить денежное вознаграждение, сообщает пресс-служба заповедника.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», трех леопардов — Ахуна, Викторию и Килли — из сочинского Центра реинтродукции выпустили в Кавказский биосферный заповедник 15 июля 2016 года. Чтобы контролировать их перемещение, установили 14 фотоловушек. Их разместили на горе Ахцархва. Радиоошейники, которые были надеты на леопардов перед выпуском, автоматически отстегнулись через год работы.

В абхазском селе Лыхны в ночь на 16 ноября в ловушку попал переднеазиатский леопард. По словам местных жителей, хищник в течение недели воровал у них кур. Для проверки в Абхазию отправились специалисты Минприроды РФ и московского зоопарка. Экологи по анализу крови определили особь переднеазиатского леопарда, которой оказалась самка Виктория. Ее перевезли назад в Сочи. В декабре самку леопарда выпустили в дикую природу. Она погибла.