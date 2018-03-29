Жителей Кубани просят сообщать о следах переднеазиатского леопарда
За это предусмотрено денежное вознаграждение и благодарность.
За это предусмотрено денежное вознаграждение и благодарность.
В окрестностях туристического лагеря, расположенного на реке Бугунжа в Краснодарском крае, 23 марта обнаружили цепочку следов леопарда. Вероятно, они принадлежат самцу Килли. Он двигался по следам лисицы. Следы также обнаружили на берегу реки.
Минприроды России, Всемирный фонд дикой природы, Институт проблем экологии и эволюции РАН, АНО «Центр природы Кавказа» и «Кавказский государственный заповедник» выражают благодарность местным жителям за неравнодушие и поддержку реализации Программы восстановления популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе.
Минприроды просит граждан проявить сознательность и осторожность. За каждый достоверный сигнал сообщивший сможет получить денежное вознаграждение, сообщает
Как писал
В абхазском селе Лыхны в ночь на 16 ноября в ловушку попал переднеазиатский леопард. По словам местных жителей, хищник в течение недели воровал у них кур. Для проверки в Абхазию отправились специалисты Минприроды РФ и московского зоопарка. Экологи по анализу крови определили особь переднеазиатского леопарда, которой оказалась самка Виктория. Ее перевезли назад в Сочи. В декабре самку леопарда выпустили в дикую природу. Она погибла.
Программа по возвращению леопарда в природу Западного Кавказа была инициирована в 2009 году. Ее проводит Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского зоопарка и WWF России, а также при содействии Международного союза охраны природы и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.
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