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18:58 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Из-за реконструкции площади Киселева общественный транспорт меняет маршрут

Мэрия обещает обеспечить жителей района транспортом.

Источник: Аргументы и факты

Из-за реконструкции площади Киселева меняется схема движения общественного транспорта в Автозаводском районе, сообщает пресс-служба администрации города.

С утра 30 марта и до вечера 2 апреля не будут ходить трамваи по маршруту № 8. Затем, со 2 апреля и до конца месяца будет приостановлено движение троллейбусов маршрутов №№ 2, 4, 12 и 22. Для удобства пассажиров на это время решено вывести на линии дополнительный автобусный маршрут № 22А «Улица Минеева — 7 проходная ГАЗ».

«Кроме того, будет увеличено количество подвижного состава на муниципальном автобусном маршруте № 31», — отметили в мэрии.

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