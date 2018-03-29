Из-за реконструкции площади Киселева общественный транспорт меняет маршрут
Мэрия обещает обеспечить жителей района транспортом.
Мэрия обещает обеспечить жителей района транспортом.
С утра 30 марта и до вечера 2 апреля не будут ходить трамваи по маршруту № 8. Затем, со 2 апреля и до конца месяца будет приостановлено движение троллейбусов маршрутов №№ 2, 4, 12 и 22. Для удобства пассажиров на это время решено вывести на линии дополнительный автобусный маршрут № 22А «Улица Минеева — 7 проходная ГАЗ».
«Кроме того, будет увеличено количество подвижного состава на муниципальном автобусном маршруте № 31», — отметили в мэрии.
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