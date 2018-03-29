Из-за реконструкции площади Киселева общественный транспорт меняет маршрут

С утра 30 марта и до вечера 2 апреля не будут ходить трамваи по маршруту № 8. Затем, со 2 апреля и до конца месяца будет приостановлено движение троллейбусов маршрутов №№ 2, 4, 12 и 22. Для удобства пассажиров на это время решено вывести на линии дополнительный автобусный маршрут № 22А «Улица Минеева — 7 проходная ГАЗ».