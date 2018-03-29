Китайская МКС и еще 3 странных предмета, которые падали на землю с неба
Думаешь над тем, что посмотреть на выходных? Как вариант — взгляни на небо, может, увидишь пролетающую космическую станцию. Но будем надеяться, что она
Думаешь над тем, что посмотреть на выходных? Как вариант — взгляни на небо, может, увидишь пролетающую космическую станцию. Но будем надеяться, что она
Кратко введем тебя в курс дела. Семь лет назад китайцы запустили космическую станцию под названием Tiangong 1 (что с китайского переводится как «райское место»). Год назад они потеряли с ней связь и сообщили, что она, вероятно, упадет на Землю в течение пары лет.
Куда? Хороший вопрос. Никто пока не знает. Ученый из Гарварда, Джонатан МакДауэлл, сказал, что точно будет известно за 6−7 часов до падения. К счастью, некоммерческая организация Aerospace Corporation отслеживает траекторию падения Tiangong 1 и разместила у себя в твиттере вот такую весьма конкретную карту «зоны риска». А еще написали о том, что шансы пострадать от обломков станции в миллион раз меньше, чем выиграть джекпот.
Как видишь, наша страна, скорее всего, «принимающей стороной» не станет. Но если очень хочешь посмотреть на то, как это будет, то вот здесь отслеживают траекторию движения спутника и обещают показать все в «красках». Ну, а пока мы все в ожидании, предлагаем вспомнить, а что еще такого странного на нас падало?
Деньги
Мама с папой нам в детстве говорили, что деньги с неба не падают. Но из каждого правила бывают исключения, а из этого — даже не одно. В сороковых годах прошлого века в советской деревне Мещеры был дождь из старинных монет 16−17 века, в 1957 во французском Бурже падали современные бумажные франки, а в 1975 денежные осадки прошли и в Чикаго. Эх, если бы метеорологи умели предсказывать такие явления, цены бы им не было!
Коровы
Падающими с неба коровами россиян не удивишь. По крайней мере, тех, кто видел «Особенности национальной охоты» или «Мимино». А вот бедный японский рыбак, который находился в море в 1997 году, был, мягко говоря, в шоке, когда с неба на него упала корова. Животное украл один летчик, и падение крупнорогатого скота основательно повредило судно мужчины. К счастью, его спас российский патрульный катер.
Мясо
В мультфильме «Облачно, временами возможны осадки в виде фрикаделек» с неба падала вкусная еда. А вот в жизни это было не так прекрасно и аппетитно. В 1876 году в американском штате Кентукки с неба начали падать небольшие кусочки сырого мяса. Сначала предположили, что это колонии бактерий в защитной пленке, а сейчас предполагают, что, вероятнее всего, стошнило нескольких стервятников. Хорошо, что они у нас не водятся!
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