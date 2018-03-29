Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Бузова запускает собственный телеканал
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Сын Боярской и Матвеева растрогал соцсети своим подарком (фото)
Слова Тарантино после просмотра фильма «Москва слезам не верит»
За что отвечает наследственность
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Эмин Агаларов пожертвовал 15 миллионов семьям погибших в Кемерово
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
СМИ: в Петербурге горит крупнейший универмаг ДЛТ
Американцы усомнились в способностях Су-35 – СМИ
Экс-ведущая «Орла и решки» сделала ринопластику
Поклонники считают, что 50-летняя Алика Смехова выглядит на 35
Чем лечиться, когда антибиотики перестанут помогать
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
18:46 (мск), источник: Playboy

Китайская МКС и еще 3 странных предмета, которые падали на землю с неба

Думаешь над тем, что посмотреть на выходных? Как вариант — взгляни на небо, может, увидишь пролетающую космическую станцию. Но будем надеяться, что она все-таки упадет в другом месте.

Кратко введем тебя в курс дела. Семь лет назад китайцы запустили космическую станцию под названием Tiangong 1 (что с китайского переводится как «райское место»). Год назад они потеряли с ней связь и сообщили, что она, вероятно, упадет на Землю в течение пары лет.

В мае 2017 уточнили — где-то между октябрем 2017 и 1 апреля 2018. Срок почти истек, и на День Дурака к нам, землянам, прибудет такой необычный гость.

Куда? Хороший вопрос. Никто пока не знает. Ученый из Гарварда, Джонатан МакДауэлл, сказал, что точно будет известно за 6−7 часов до падения. К счастью, некоммерческая организация Aerospace Corporation отслеживает траекторию падения Tiangong 1 и разместила у себя в твиттере вот такую весьма конкретную карту «зоны риска». А еще написали о том, что шансы пострадать от обломков станции в миллион раз меньше, чем выиграть джекпот.

Как видишь, наша страна, скорее всего, «принимающей стороной» не станет. Но если очень хочешь посмотреть на то, как это будет, то вот здесь отслеживают траекторию движения спутника и обещают показать все в «красках». Ну, а пока мы все в ожидании, предлагаем вспомнить, а что еще такого странного на нас падало?

Деньги

Во время загрузки произошла ошибка.

Мама с папой нам в детстве говорили, что деньги с неба не падают. Но из каждого правила бывают исключения, а из этого — даже не одно. В сороковых годах прошлого века в советской деревне Мещеры был дождь из старинных монет 16−17 века, в 1957 во французском Бурже падали современные бумажные франки, а в 1975 денежные осадки прошли и в Чикаго. Эх, если бы метеорологи умели предсказывать такие явления, цены бы им не было!

Коровы

Во время загрузки произошла ошибка.

Падающими с неба коровами россиян не удивишь. По крайней мере, тех, кто видел «Особенности национальной охоты» или «Мимино». А вот бедный японский рыбак, который находился в море в 1997 году, был, мягко говоря, в шоке, когда с неба на него упала корова. Животное украл один летчик, и падение крупнорогатого скота основательно повредило судно мужчины. К счастью, его спас российский патрульный катер.

Мясо

Во время загрузки произошла ошибка.

В мультфильме «Облачно, временами возможны осадки в виде фрикаделек» с неба падала вкусная еда. А вот в жизни это было не так прекрасно и аппетитно. В 1876 году в американском штате Кентукки с неба начали падать небольшие кусочки сырого мяса. Сначала предположили, что это колонии бактерий в защитной пленке, а сейчас предполагают, что, вероятнее всего, стошнило нескольких стервятников. Хорошо, что они у нас не водятся!

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 16 невероятных фактов, которые похожи на фейки
9 признаков проблем со здоровьем, которые опасно игнорировать
МЧС установило очаг возгорания в «Зимней вишне»
Россия закроет генконсульство США в Петербурге
Самолет «России» наехал на ногу сотруднику аэропорта в Лондоне
Чрезвычайный прогноз. Какие катаклизмы предсказали россиянам
Симулятор ядерной бомбардировки: что случится с вашим домом?
Российский «Тайфун» появился в курдском кантоне
Фигуристка Медведева будет вести шоу на Первом канале
Спорт
Сергей Карасев будет работать главным арбитром на матчах ЧМ Международная федерация футбола назвала имена 36 главных арбитров, которые обслужат матчи чемпионата мира 2018 года в России
Авто
Разворот грузовика на краю обрыва (видео не для слабонервных) Чем хуже и опаснее дороги, тем выше мастерство водителей: это правило в очередной раз подтвердил водитель грузовика из Китая
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Ольга Бузова запускает собственный телеканал «БузоваTV» начнет вещание 1 апреля на частоте телеканала ТНТ4
Недвижимость
Названы города-образцы для кварталов реновации
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Леди
40-летняя Чехова и другие звезды с осиной талией (фото) Параметры «90-60-90» уже нельзя назвать идеалом, к которому непременно стремятся все.
Дети
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова Певица показала совместное ретрофото.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь