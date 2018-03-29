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17:58 (мск), источник: Prokazan.ru

Минниханов выделил 10 млн рублей на съемки фильма «День эчпочмака»

Президент Татарстана Рустам Минниханов выделил 10 млн рублей на съемку комедии «День эчпочмака», еще 10 млн рублей создатели фильма планируют собрать при помощи спонсорской поддержки. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

— Фильм планируется снять на татарском языке с русским дубляжем. Это будет комедия для всей семьи. Главный герой — деревенский тракторист, страсть которого — танцы. У него есть две дочки и жена, жаждущая переехать в город. На этом фоне супруги ссорятся, и жена, прихватив старшую дочь, уезжает. Между тем, в соседнем районе организуют праздник — День эчпочмака, чтобы прославить свое поселение на всю страну и даже весь мир. Центральным событием праздника должно стать соревнование по поеданию треугольников, — рассказал автор сценария и режиссер будущей картины Салават Юзеев.

К съемкам в фильме собираются привлечь российских звезд.

Фильм, если получиться найти оставшиеся средства, выйдет в 2019 году.

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