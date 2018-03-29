Минниханов выделил 10 млн рублей на съемки фильма «День эчпочмака»

— Фильм планируется снять на татарском языке с русским дубляжем. Это будет комедия для всей семьи. Главный герой — деревенский тракторист, страсть которого — танцы. У него есть две дочки и жена, жаждущая переехать в город. На этом фоне супруги ссорятся, и жена, прихватив старшую дочь, уезжает. Между тем, в соседнем районе организуют праздник — День эчпочмака, чтобы прославить свое поселение на всю страну и даже весь мир. Центральным событием праздника должно стать соревнование по поеданию треугольников, — рассказал автор сценария и режиссер будущей картины Салават Юзеев.