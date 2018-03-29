За зиму от падения сосулек пострадали 17 петербуржцев

Следственный комитет сообщил, что за эту зиму 17 петербуржцев пострадали после падения на них наледи. Больше всех травм получили жители и прохожие Петроградки: зафиксировано шесть случаев, два из которых вылились в уголовные дела.

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Следующим лидером по числу «ледяных происшествий» стал Адмиралтейский район. Следственный комитет сообщил о пять случаях. Среди пострадавших 31-летняя женщина, на которую скатилась ледяная глыба. По словам очевидцев, лед свисал с козырька дома, но городские службы не спешили его убирать или огораживать здание.