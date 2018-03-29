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17:57 (мск), источник: Комсомольская правда

За зиму от падения сосулек пострадали 17 петербуржцев

Чаще всего травмы получали на Петроградской стороне.

Следственный комитет сообщил, что за эту зиму 17 петербуржцев пострадали после падения на них наледи. Больше всех травм получили жители и прохожие Петроградки: зафиксировано шесть случаев, два из которых вылились в уголовные дела.

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Следующим лидером по числу «ледяных происшествий» стал Адмиралтейский район. Следственный комитет сообщил о пять случаях. Среди пострадавших 31-летняя женщина, на которую скатилась ледяная глыба. По словам очевидцев, лед свисал с козырька дома, но городские службы не спешили его убирать или огораживать здание.

Три проверки проводилось в Центральном районе, по одному случаю зафиксировано в Василеостровском, Красносельском и Невском районах. Так, 9 февраля на Васильевском острове на улице Репина пожилая женщина скончалась от удара ледяной глыбы. Пенсионерка вышла покормить кошек и подошла слишком близко. Выставленное рядом с домом ограждение не спасло ее от смертельного удара.

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