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17:56 (мск), источник: АиФ Крым

Горсовет объявил конкурс на лучший гимн Симферополя

Власти Симферополя ждут от участников музыкально-поэтические произведения, которые носят торжественный и патриотический характер.

Источник: Аргументы и факты

Горсовет Симферополя анонсировал проведение конкурса на создание гимна города, передает Крыминформ.

«Провести открытый творческий конкурс на лучший проект гимна муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», — отмечено в решении, принятом в ходе сессии горсовета.

Так, для отбора должны быть представлены целостные музыкально-поэтические произведения, которые носят торжественный, патриотический и жизнеутверждающий характер.

Отмечено, что гимн не должен содержать более 3 куплетов и 3 припевов. Их общая продолжительность не должна превышать 4 минуты.

В документе сказано, что в конкурсе могут принимать участие все желающие: профессиональные и самодеятельные композиторы и поэты, музыкальные творческие коллективы, студии, а также другие организации и граждане.

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