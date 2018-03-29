Горсовет объявил конкурс на лучший гимн Симферополя

Источник: Аргументы и факты

Горсовет Симферополя анонсировал проведение конкурса на создание гимна города, передает Крыминформ.

«Провести открытый творческий конкурс на лучший проект гимна муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», — отмечено в решении, принятом в ходе сессии горсовета.

Так, для отбора должны быть представлены целостные музыкально-поэтические произведения, которые носят торжественный, патриотический и жизнеутверждающий характер.

Отмечено, что гимн не должен содержать более 3 куплетов и 3 припевов. Их общая продолжительность не должна превышать 4 минуты.