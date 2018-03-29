Горсовет объявил конкурс на лучший гимн Симферополя
Власти Симферополя ждут от участников
Власти Симферополя ждут от участников
Горсовет Симферополя анонсировал проведение конкурса на создание гимна города, передает Крыминформ.
«Провести открытый творческий конкурс на лучший проект гимна муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», — отмечено в решении, принятом в ходе сессии горсовета.
Так, для отбора должны быть представлены целостные
В документе сказано, что в конкурсе могут принимать участие все желающие: профессиональные и самодеятельные композиторы и поэты, музыкальные творческие коллективы, студии, а также другие организации и граждане.
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