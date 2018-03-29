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19:04 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородцев просят убрать машины с проезжей части для уборки снега с улиц

Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим.

Нижегородцев просят убрать машины с проезжей части для уборки снега с улиц. По информации департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода коммунальные службы начнут работу 29 марта с 19.00, а закончат в 7.00 30 марта.

«Будет производиться уборка и вывоз снега с улиц города, а также прометание дорог и просыпка противогололедными реагентами», — отметили в мэрии.

Автомобилистов также просят соблюдать скоростной режим.

План вывоза снега 29—30 марта 2018 года

Автозаводский р-н: вывоз снега не планируют
Канавинский р-н: ул. Октябрьской Революции, бул. Мещерский, Московское шоссе (вывоз куч снега с остановок), ул. Маршала Казакова, ул. Гордеевская, 5
Ленинский р-н: пр. Ленина, бул. Заречный, ул. Адм. Макарова
Московский р-н: пр. Героев, 37, ул. Рябцева (кольцо), ул. Чаадаева (кольцо)
Нижегородский р-н: ул. Родионова, Казанское шоссе, ул. Сергиевская, ул. Гоголя, ул. М. Покровская
Приокский р-н: ул. Полевая, дер. Мордвинцево
Советский р-н: ул. Горловская, пр. Гагарина, ул. Б. Панина, ул. Корнилова, ул. Васюнина
Сормовский р-н: вывоз снега не планируют.

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