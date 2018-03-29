Нижегородцев просят убрать машины с проезжей части для уборки снега с улиц. По информации департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода коммунальные службы начнут работу 29 марта с 19.00, а закончат в 7.00 30 марта.

«Будет производиться уборка и вывоз снега с улиц города, а также прометание дорог и просыпка противогололедными реагентами», — отметили в мэрии.

Автомобилистов также просят соблюдать скоростной режим.

План вывоза снега 29—30 марта 2018 года