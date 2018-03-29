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18:52 (мск), источник: Podrobno.uz

В Ташкенте появится первый в стране олимпийский бассейн

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане завершается строительство первого в стране олимпийского бассейна.

Источник: Podrobno.uz

Он будет расположен на территории Республиканского колледжа Олимпийского резерва (РКОР). Возведение объекта стартовало в 2017 году в партнерстве с компанией Unitel («дочка» холдинга VEON Ltd, работает под брендом Beeline Uzbekistan).

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«Сейчас проект вышел на финишную прямую и мы надеемся, что уже новый учебный год учащиеся начнут в новом тренировочном комплексе, где их ждёт современный бассейн, фехтовальный зал, лекционные классы. Сейчас — это единственный в стране олимпийский комплекс, где установлено современное оборудование и “умная” система анализа воды, которая сможет производить обеззараживающие вещества», — отметил директор по внешним связям и коммуникациям Beeline Uzbekistan Ораз Абдуразаков.

По его словам, специально для этого объекта в Узбекистан было завезено современное оборудование из Испании и Дании.

Сам бассейн будет действовать круглосуточно, так как оснащен новейшим отопительным оборудованием. Стартовые тумбы, разделительные ленты, флагштоки, лестницы, разметка дна и торцевых стен чаши бассейна полностью соответствуют требованиям Международной федерации FINA.

Кроме этого, заметил Абдуразаков, бассейн будет оснащен специальным фильтром по очистке воды, который сможет постоянно поддерживать нужный состав воды.

«На сегодняшний день строительные работы на финишной прямой, завершается работа с чашей бассейна и отделочная часть. Мы планируем сдать объект ко Дню защиты детей в качестве подарка не только юным олимпийцам, но и всей молодёжи Узбекистана», — отметил Абдуразаков.

Напомним, что до конца 2025 года в каждом районе Ташкента планируется построить по 10 бассейнов с энергосберегающими системами и реконструировать все имеющиеся.

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