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18:15 (мск), источник: РИА Крым

После обвала дороги под Симферополем начата служебная проверка

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости Крым. Причины деформации верхнего слоя асфальта на участке дороги в Симферопольском районе около села Мазанка станут известны после проведения служебной проверки. До выходных участок будет перекрыт. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета дорожного хозяйства РК.

Источник: РИА "Новости"

«О результатах проверки будет сообщено на следующей неделе», — говорится в сообщении.

Компания-подрядчик ООО «Альт-Эра», которая ранее производила укладку асфальта на временной объездной, уже приступила к восстановительным работам. Ремонт деформированного участка организация осуществляет за свой счет.

Накануне стало известно, что на участке временной объездной дороги в районе села Мазанка, открытой для перепуска движения в зоне строительства мостового сооружения, произошел обвал нового дорожного покрытия.

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