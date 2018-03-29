После обвала дороги под Симферополем начата служебная проверка

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости Крым. Причины деформации верхнего слоя асфальта на участке дороги в Симферопольском районе около села Мазанка станут известны после проведения служебной проверки. До выходных участок будет перекрыт. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета дорожного хозяйства РК.