После обвала дороги под Симферополем начата служебная проверка
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар — РИА Новости Крым. Причины деформации верхнего слоя асфальта на участке дороги в Симферопольском районе около села Мазанка станут известны после проведения служебной проверки. До выходных участок будет перекрыт. Об этом сообщили в
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