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18:16 (мск), источник: Известия

Стиральная спираль

В 1797 году в США была запатентована первая в мире стиральная машина.

Первая стиральная машина, запатентованная в 1797 году в США, была примитивна и представляла собой, по сути, простую стиральную доску. Однако устройство смогло совместить в себе два свойства, ставших базовыми для всех стиралок и дошедших до наших дней в своем начальном виде: воздействие на ткань и химический эффект.

Стиральная машина с вращающимся барабаном была запатентована гораздо позже — в 1851 году. Произошло это тоже в Соединенных Штатах, автором изобретения стал Джеймс Кинг. Своим техническим принципом машина очень напоминала современную. Разница же заключалась в том, что привод у нее был ручным. А вообще мускульной силой стиральные машины приводились в движение вплоть до конца XIX века.

Спустя всего пару десятков в одной только Америке уже было зарегистрировано свыше 2 тыс. патентов на устройства для стирки белья. В массе своей идеи были нежизнеспособны. Например, в числе изобретений была стиральная машина, которая за один прием была способна отстирать лишь один предмет гардероба. Понятно, что практической перспективы такой аппарат не имел.

В 1851 году некий калифорнийский золотоискатель построил машину, которая за раз была способна выстирать дюжину рубах. Но не прижилась и она — для работы этого агрегата требовалось запрячь десять мулов. Тем не менее изобретение золотоискателя стало первым в истории «ландроматом» — платным стиральным агрегатом. А оплачивать услуги этой машины, вероятно, приходилось золотым песком.

В 1874 году житель Индианы Уильям Блэкстон подарил жене стиральную машину своего изобретения. Она вошла в историю как первая бытовая стиралка, а также стала первой серийной машиной. Блэкстон, истинный коммерсант, продавал свои машинки по $2,5 за штуку. Примечательно, что компания, которую он основал, существует до сих пор. Вы правильно догадались: она делает стиральные машины.

Первые моторные машины приводились в действие электромотором либо бензиновым двигателем внутреннего сгорания. Первой машиной с электроприводом была машина Thor — ее выпустили в 1908 году. У машины был деревянный барабан, а все передаточные ремни были опасно открыты. Известен случай, когда такая машина затянула в отжимные валки волосы девочки. Бедняга едва не лишилась скальпа!

В городе Итон (штат Колорадо, США) есть необычный музей — его хозяин и смотритель Ли Максвелл долгие годы собирал стиральные машины начала ХХ века. На нынешнем этапе коллекция Максвелла насчитывает свыше 600 устройств. Почти все машины в своем музее он восстановил собственноручно — они пребывают в работоспособном состоянии.

Немного об эволюции стиральных машин. В 20-х годах прошлого века их оборудуют эмалированным стальным баком. В 30-х они получают механические таймеры и электрослив. В начале 1950-х машины обретают функцию отжима. Нынешние стиральные машины способны интегрироваться во внутриквартирную сеть бытовых приборов «интеллектуального дома» и даже выходить в интернет.

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