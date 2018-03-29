Симулятор ядерной бомбардировки: что случится с вашим домом?
Если ядерная бомба упадет рядом с вашим домом, то исход ясен. Но что случится с районом, с городом? И будет ли разница от разновидности бомбы?
Если ядерная бомба упадет рядом с вашим домом, то исход ясен. Но что случится с районом, с городом? И будет ли разница от разновидности бомбы?
На все эти вопросы может ответить новая интерактивная карта.
Outrider Foundation выпустила интерактивный симулятор ядерных взрывов, который похож на карту ядерных взрывов, созданную исследователем Алексом Веллерстеном из Технологического института имени Стивенса.
На этой карте можно ввести свой почтовый индекс, потом выбрать разновидность ядерной бомбы и даже решить, упадет ли та прямо на землю (лучший вариант) или взорвется в атмосфере (что гораздо хуже).
Какова цель этого эксперимента? Доктор Тара Дрозденко из Outrider Foundation говорит следующее:
Мы живем в опасном мире. Ядерное оружие не укрепляет безопасность, скорее полностью наоборот. И если мы поймем его опасность, то сделаем первый шаг по направлению к более безопасному будущему.
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