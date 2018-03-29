Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Митта: «Я вообще больше не буду снимать»
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация
Сын Боярской и Матвеева растрогал соцсети своим подарком (фото)
Стала известна причина закрытия дверей в кинотеатре в ТЦ Кемерова
Чем лечиться, когда антибиотики перестанут помогать
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
СМИ: в Петербурге горит крупнейший универмаг ДЛТ
Американцы усомнились в способностях Су-35 – СМИ
Маму Владимира Преснякова сравнили с 30-летней девушкой
Алла Пугачева похудела до подросткового размера
Оливковое масло назвали эликсиром
За что отвечает наследственность
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
20:43 (мск), источник: Индикатор

Причину хруста пальцев объяснили при помощи математики

Двое ученых из США и Франции смоделировали движения суставов рук в тот момент, когда люди хрустят пальцами. По их мнению, характерный звук появляется, когда лопаются пузырьки синовиальной (суставной) жидкости.

Источник: J L / CC0

Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Читайте также
Ученые объяснили, почему важно держаться за руки

Расслабление пястно-фалангового сустава в основании пальцев дает характерный щелчок. При этом сустав расширяется, и в заполняющей его жидкости появляются пузырьки, которые быстро лопаются.

Долгое время ученые исследовали этот процесс — например, установили, что один и тот же сустав не может щелкнуть дважды за 20 минут. Однако не удавалось определить, что именно производит щелчок. Исследования были ограничены тем, насколько быстрые процессы можно наблюдать с помощью неинвазивных методов — то есть без хирургического вмешательства. Авторы работы предложили использовать математическое моделирование для обработки накопленных данных.

Модель показывает движения пузырьков воздуха в синовиальной жидкости во время расслабления сустава и определяет характеристики звуков, возникающих на разных стадиях этого процесса. Оказалось, что по громкости и доминирующей частоте звук, сопровождающий схлопывание пузырьков, очень близок к хрусту сустава.

Всего три года назад вышло исследование, в котором доказывалось, что звук вызывает образование пузырьков. Поставит ли недавняя работа точку в этом споре или породит волну интереса к теме, пока остается неизвестным.

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Большим китам оказалось выгодно не расти дальше
Российский Центр исследования Луны могут закрыть
Россия закрывает генконсульство США в Петербурге
Юлия Скрипаль пришла в сознание и заговорила
Самолет «России» наехал на ногу сотруднику аэропорта в Лондоне
Чрезвычайный прогноз. Какие катаклизмы предсказали россиянам
Российский «Тайфун» появился в курдском кантоне
Симулятор ядерной бомбардировки: что случится с вашим домом?
Захарова ответила Джонсону цитатой из Достоевского
Спорт
Сергей Карасев будет работать главным арбитром на матчах ЧМ Международная федерация футбола назвала имена 36 главных арбитров, которые обслужат матчи чемпионата мира 2018 года в России
Авто
Разворот грузовика на краю обрыва (видео не для слабонервных) Чем хуже и опаснее дороги, тем выше мастерство водителей: это правило в очередной раз подтвердил водитель грузовика из Китая
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Ольга Бузова запускает собственный телеканал «БузоваTV» начнет вещание 1 апреля на частоте телеканала ТНТ4
Недвижимость
Названы города-образцы для кварталов реновации
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова Певица показала совместное ретрофото.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь