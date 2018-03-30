К 2020 в нескольких районах Воронежа появятся новые поликлиники

Источник: РИА "Новости"

Также по словам Александра Щукина до 2020-го в Отрожке в районе новой застройки должны появится подстанция скорой помощи на 10 бригад и поликлиник на 550 посещений в смену с женской и детской консультацией.

— Московский проспект. Там кричащая ситуация с поликлиникой № 4. Ее мощность в два раза меньше, чем количество людей, которые закреплены. Но уже решили вопрос о возведении поликлиники на 1100 посещений и подстанции на 10 бригад в ТСЖ «Учитель». В течение этого года составим проект, в следующем начнем строительство по программе Минэкономразвития с софинансированием. Через два-три года объекты сдадутся, — добавил глава департамента здравоохранения.

Предстоит решить и проблему с поликлиниками в районе бывшего завода «Сельмаш».