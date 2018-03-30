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11:52 (мск), источник: Комсомольская правда

К 2020 в нескольких районах Воронежа появятся новые поликлиники

Новую поликлинику в микрорайоне Шилово на 500 посещений в смену введут в эксплуатацию уже в этом году. Об этом рассказал во время пресс-конференции руководитель облздрава Александр Щукин. Объект построили с участием федеральных средств, общая стоимость составила 380 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

Также по словам Александра Щукина до 2020-го в Отрожке в районе новой застройки должны появится подстанция скорой помощи на 10 бригад и поликлиник на 550 посещений в смену с женской и детской консультацией.

— Московский проспект. Там кричащая ситуация с поликлиникой № 4. Ее мощность в два раза меньше, чем количество людей, которые закреплены. Но уже решили вопрос о возведении поликлиники на 1100 посещений и подстанции на 10 бригад в ТСЖ «Учитель». В течение этого года составим проект, в следующем начнем строительство по программе Минэкономразвития с софинансированием. Через два-три года объекты сдадутся, — добавил глава департамента здравоохранения.

Предстоит решить и проблему с поликлиниками в районе бывшего завода «Сельмаш».

— На улице Кропоткина, на Революции 1905 года — кругом застройка. А детская консультация находится на Кольцовской, напротив бывшего кинотеатра «Луч» на первом этаже шестиэтажного здания. Это позорная ситуация, — заявил Александр Щукин. — Придется выкупать здания «Сельмаша» и делать детскую поликлинику. На улице 20-летия Октября к 10-ой поликлинике придется пристроить взрослую 350 посещений в сутки. Частично в центре решилась ситуация за счет переезда 17-ой больницы в БСМП. 123 старых поликлинических зданий у нас в городе. У многих из них площадь от 150 квадратов. О каких новых форматах работы с пациентами может идти речь? Это хуже, чем в деревне. Именно поэтому поликлиники сейчас — приоритетная задача.

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