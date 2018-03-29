Суд рассмотрит меру пресечения зкс-депутату Телепневу
30 марта Ленинский районный суд рассмотрит меру пресечения бывшему депутату ЗС Александру Телепневу, ранее задержанному полицией на 48 часов в связи с подозрениями в избиении артиста Андрея Ширмана, известного как DJ Smash.
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