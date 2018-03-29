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21:20 (мск), источник: Новости Перми

Суд рассмотрит меру пресечения зкс-депутату Телепневу

30 марта Ленинский районный суд рассмотрит меру пресечения бывшему депутату ЗС Александру Телепневу, ранее задержанному полицией на 48 часов в связи с подозрениями в избиении артиста Андрея Ширмана, известного как DJ Smash.

Источник: Новости Перми

Как рассказал «Новостям Перми» собственный источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела, возбужденного по факту причинении вреда здоровью средней тяжести музыканту DJ Smash в одном из пермских баров минувшей зимой, Александр Телепнев, подозреваемый в этом нападении, скорее всего, будет отправлен судом под домашний арест. Ранее он был задержан полицией.

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Суд рассмотрит меру пресечения экс-депутату Телепневу
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