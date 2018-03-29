Суд рассмотрит меру пресечения зкс-депутату Телепневу

Как рассказал «Новостям Перми» собственный источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела, возбужденного по факту причинении вреда здоровью средней тяжести музыканту DJ Smash в одном из пермских баров минувшей зимой, Александр Телепнев, подозреваемый в этом нападении, скорее всего, будет отправлен судом под домашний арест. Ранее он был задержан полицией.