В мэрии предупредили москвичей о резком похолодании и гололедице

Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха в столице в ближайшие часы опустится до нулевой отметки. В ночь с четверга на пятницу похолодает до минус семи — минус девяти градусов. На дорогах может появиться гололедица.

Синоптики обещают, что потепление в столице начнется с 30 марта, в пятницу столбики термометров покажут от нуля до плюс пяти градусов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Несмотря на грядущее улучшение погоды, ранее ЦОДД и ГИБДД рекомендовали водителям не менять зимние шины на летние. Автомобилистам стоит дождаться времени, когда в ночные и утренние часы температура воздуха будет стабильно выше нуля.

До этого следует водить с особой осторожностью, соблюдая дистанцию и скоростной режим. Пешеходам рекомендуют надевать удобную нескользящую обувь и быть внимательными.