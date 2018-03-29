Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Митта: «Я вообще больше не буду снимать»
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Ученые установили, что вызывает аллергию у московских детей
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
За что отвечает наследственность
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Cпецназовец раскрыл операцию СБУ в связи с пожаром в Кемерово
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
СМИ: в Петербурге горит крупнейший универмаг ДЛТ
Американцы усомнились в способностях Су-35 – СМИ
Маму Владимира Преснякова сравнили с 30-летней девушкой
Алла Пугачева похудела до подросткового размера
Оливковое масло назвали эликсиром
За что отвечает наследственность
Валерий Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
22:50 (мск), источник: m24.ru

В мэрии предупредили москвичей о резком похолодании и гололедице

Ночью температура воздуха в городе опустится до минус девяти градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 60% 757 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха в столице в ближайшие часы опустится до нулевой отметки. В ночь с четверга на пятницу похолодает до минус семи — минус девяти градусов. На дорогах может появиться гололедица.

Синоптики обещают, что потепление в столице начнется с 30 марта, в пятницу столбики термометров покажут от нуля до плюс пяти градусов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Несмотря на грядущее улучшение погоды, ранее ЦОДД и ГИБДД рекомендовали водителям не менять зимние шины на летние. Автомобилистам стоит дождаться времени, когда в ночные и утренние часы температура воздуха будет стабильно выше нуля.

До этого следует водить с особой осторожностью, соблюдая дистанцию и скоростной режим. Пешеходам рекомендуют надевать удобную нескользящую обувь и быть внимательными.

При получении травмы следует сразу обратиться к врачу. Поврежденную конечность нужно зафиксировать и приложить к ушибу что-нибудь холодное.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Израильские истребители провели разведку в небе над Ираном
Трое человек спасены при тушении пожара в жилом доме в столице
Россия закрывает генконсульство США в Петербурге
Юлия Скрипаль пришла в сознание и заговорила
Самолет «России» наехал на ногу сотруднику аэропорта в Лондоне
Телеканал RT прекратит вещание в Вашингтоне
Российский «Тайфун» появился в курдском кантоне
Трамп заявил, что США могут скоро уйти из Сирии
Симулятор ядерной бомбардировки: что случится с вашим домом?
Спорт
ЦСКА победил СКА в первом матче полуфинала плей-офф КХЛ Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 31 марта
Авто
Разворот грузовика на краю обрыва (видео не для слабонервных) Чем хуже и опаснее дороги, тем выше мастерство водителей: это правило в очередной раз подтвердил водитель грузовика из Китая
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Ольга Бузова запускает собственный телеканал «БузоваTV» начнет вещание 1 апреля на частоте телеканала ТНТ4
Недвижимость
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова Певица показала совместное ретрофото.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь