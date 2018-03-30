Синоптики рассказали, когда омичам ждать весны

Апрель не порадует омичей теплой погодой. Средняя месячная температура ожидается на уровне 0…+4 градусов, что близко к норме и ниже ее примерно на 1,5 градуса. Среднее многолетнее значение для второго месяца весны: +1,7…+4,1 градуса, рассказала руководитель Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.

При этом в первой декаде месяца почти не будет теплых дней. Ночные температуры будут еще минусовыми: от -1 до -6 градусов, а в северных районах временами ожидаются зимние морозы: от -15 до -20 градусов. Днем колебания составят от -1 до -6 и от 0 до +5 градусов.

В отдельные дни возможны снег, мокрый снег и дожди.

Вскрытия рек предварительно ожидают в привычные сроки: 15—26 апреля . Тогда же начнется половодье. Снега этой зимой было немного, но почва из-за этого промерзла более глубоко, поэтому талые воды могут затопить низменности и быстро добраться до русел рек, что приведет к резкому подъему уровня.