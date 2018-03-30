На стадионе «Металлург» в Самаре спасатели учились доставать «погибших» из-под обрушенных трибун
На спортивной арене состоялись специальные учения с участием оперативных служб.
На спортивной арене состоялись специальные учения с участием оперативных служб.
На стадионе «Металлург» утром, 29 марта, состоялось мероприятие, в котором принимали участие сотрудники
Тема занятий — организация оказания экстренной медицинской помощи и эвакуации пострадавших в чрезвычайной ситуации на стадионе. Среди участников были не только медики и спасатели, но пожарные, полицейские, медицинская стадионная команда FIFA, волонтеры и стюарды. В качестве статистов на место действия привлекли около 40 студентов.
Согласно отрабатываемой на стадионе легенде, в 10−00 от дежурного из ГУ МЧС поступила информация о частичном обрушении трибуны на стадионе во время проведения футбольного матча, за которым наблюдали примерно 42 тысячи зрителей. На спортивной арене возникла паника и давка болельщиков в результате чего, по предварительным данным, пострадало 273 человека, из них: погибших 19 человек, в крайне тяжелом и тяжелом состоянии 63 человека, средней тяжести 81 человек, легкой степени тяжести 110 человек. Среди пострадавших 7 детей. Спасатели техногенного отряда ПСС СО отработали навыки извлечения пострадавших
По итогам мероприятия его участники обсудили результаты и приступили к повседневной работе.
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