Дворец на нашу голову
Когда и где упадут обломки китайской космической станции «Тяньгун-1».
Когда и где упадут обломки китайской космической станции «Тяньгун-1».
К Земле приближается китайская космическая станция «Тяньгун-1». Китайские ученые не управляют ее падением, и, чисто теоретически, ее обломки могут упасть на
Первая экспериментальная
«Тяньгун-1» — первая космическая станция, полностью построенная и запущенная Китайским национальным космическим управлением. Хотя она провела на орбите шесть с половиной лет и даже приняла две пилотируемые экспедиции, станция по сути является экспериментальной — с ее помощью Пекин тестировал системы и оборудование, готовясь к запуску более крупной многомодульной станции, которая также будет называться «Тяньгун» («Небесный дворец»).
Первая китайская космическая станция относительно невелика по размерам. Ее длина составляет 10,4 метра, диаметр — 3,4 метра, а масса — 8,5 тонны. Она примерно в два раза меньше последней советской одномодульной орбитальной станции «Салют-7» (длина — 14,4 метра, диаметр — 4,15 метра, масса — около 19,8 тонны), а американцы сравнивают «Тяньгун-1» с типичным желтым школьным автобусом. Станция включает в себя два модуля — экспериментальный обитаемый, объемом 15 кубометров, и грузовой. Международная космическая станция (МКС) в ее нынешнем состоянии состоит из 15 модулей, общий вес которых превышает 400 тонн.
«Тяньгун-1» запустили на орбиту 30 сентября 2011 года при помощи двухступенчатой
Первые люди прибыли в «Небесный дворец» 18 июня 2012 года на корабле «Шэньчжоу-9». Среди трех членов экипажа была первая
В 2016 году Пекин вывел на орбиту второй орбитальный комплекс, «Тяньгун-2», получивший статус космической лаборатории. Дальнейшие полеты по программе «Шэньчжоу» были перенаправлены туда. «Тяньгун-1» остался на орбите. В марте 2016 года было объявлено, что связь с аппаратом прекращена и он упадет на Землю. Китайские специалисты прогнозировали, что это может произойти во второй половине 2017 года.
Год назад средняя высота орбиты станции составляла около 350 километров, к настоящему моменту она снизилась до 196 километров, уже в ближайшие дни она может войти в плотные слои атмосферы и сгореть.
Сейчас дата гибели аппарата известна с точностью примерно
На чью голову?
Точное место падения предсказать нельзя практически до того момента, когда аппарат начнет неконтролируемое падение. В частности, это невозможно
«Основная проблема с расчетом времени и места входа аппарата в плотные слои атмосферы состоит в том, что ошибка такого прогноза составляет некоторую (довольно значительную) долю от интервала прогнозирования. Для наших систем она составляют около 10 процентов, в некоторых случаях, возможно, меньше. Таким образом, при прогнозе от текущего 29 марта до номинального падения, скажем, 1 апреля 04:00 UT, интервал неопределенности времени падения может составлять порядка 14 часов», — рассказал N + 1 Михаил Захваткин, научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша.
«За 14 часов аппарат может сделать почти 10 витков вокруг Земли, то есть неопределенность места падения очень высока. Пока место падения можно ограничить только широкой полосой, расположенной между 43-ми параллелями к югу и северу от экватора. Выше или ниже станция не сможет забраться просто
Ошибка прогноза места и времени падения обусловлена неточностями в моделировании сопротивления атмосферы. Если бы станцией управляли, ее можно было сориентировать определенным образом, регулируя уровень торможения, но на ошибку прогноза в целом это бы не повлияло, так как ее основной источник — проблемы с моделированием плотности атмосферы вдоль траектории объекта, объясняет Захваткин.
Ошибку прогноза падения можно было бы скорректировать, начав торможение станции двигателями, чтобы сократить время ее баллистического существования. Именно так была сведена с орбиты 124-тонная станция «Мир»: 23 марта 2001 года, после трехкратного включения двигателей, она вошла в атмосферу над южной частью Тихого океана. Однако «Тяньгун-1» давно перестала отвечать на команды с Земли.
Предыдущая советская станция «Салют-7» падала примерно так же, как «Тяньгун»: падение 37-тонного аппарата (сама станция и пристыкованный к ней «Космос-1686») 7 февраля 1991 года вошла в атмосферу над Аргентиной, обломки упали в районе города Капитан Бермудес, в 400 километрах от
Как правило, до земли долетает от 10 до 40 процентов от общей массы космического аппарата — все зависит от материалов его конструкции, формы и массы. Часто на Землю возвращаются топливные баки, сделанные из тугоплавкого титана или нержавеющей стали.
В большинстве случаев однако, космические аппараты падают в океан, не оставляя никаких следов.
Сергей Кузнецов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.