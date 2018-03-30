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04:20 (мск), источник: ДЕЙТА

Будущие учителя Приморья проходят «разведку боем»

Более 50 студентов педагогических специальностей Дальневосточного федерального университета проходят практику в школах городов и районов региона, около 30 из которых стажируются в Уссурийске, об этом DEITA. RU сообщили в администрации Приморского края.

Некоторых из них посетил временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко во время рабочего визита в муниципалитет.

Пятеро будущих педагогов, проходящих практику в школе № 6 обсудили с главой региона самые актуальные вопросы, связанные с улучшением условий их деятельности, а именно — необходимость технического оснащения учебных классов в городских и сельских школах, выплату подъемных молодым специалистам, обеспечение их жильем, распределение нагрузки в первые годы работы и развитие института наставничества.

Различные вопросы Андрею Тарасенко смогли задать и выпускники школы № 6, пришедшие на встречу.

В настоящее время в школе № 6 Уссурийска обучается более 800 детей. Для того, чтобы создать дополнительные учебные места и ликвидировать вторую смену в учреждении, здание необходимо расширить. Уже готов соответствующий проект по возведению пристройки учебного корпуса и строительству спортивного зала. Врио губернатора поручил проработать вопрос о получении федеральных средств на этот проект.

Отмечается, что приток молодых кадров в образовательные учреждения Приморья губернатор контролирует особо. Он инициировал организацию стажировок студентов именно весной, раньше положенного срока, поэтому первая длительная практика студентов стартовала в феврале и продолжится до мая. Сейчас в городских и районных школах в пилотном режиме проходят стажировку более 50 студентов, в следующем учебном году планируется отправить на практику не менее 150 старшекурсников.

Таисия Масина.

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