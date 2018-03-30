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04:22 (мск), источник: Вести Иркутск

Правила ввоза экзотики в Россию расскажут в Иркутске на семинаре

30 марта иркутянам расскажут правила ввоза экзотики в Россию. Это важно знать всем туристам.

30 марта иркутянам расскажут правила ввоза экзотики в Россию. Это важно знать всем туристам.

На выставке в Сибэкспоцентре выступят специалисты Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. Они разъяснят правила ввоза в Россию декоративных рыб, птиц, животных, их чучел и пушнины. Госинспекторы также разберут «живые» примеры нарушений. Чаще всего экзотику везут из стран Юго-Восточной Азии. Начало семинара в 14−00.

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