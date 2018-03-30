Правила ввоза экзотики в Россию расскажут в Иркутске на семинаре
30 марта иркутянам расскажут правила ввоза экзотики в Россию. Это важно знать всем туристам.
30 марта иркутянам расскажут правила ввоза экзотики в Россию. Это важно знать всем туристам.
30 марта иркутянам расскажут правила ввоза экзотики в Россию. Это важно знать всем туристам.
На выставке в Сибэкспоцентре выступят специалисты Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. Они разъяснят правила ввоза в Россию декоративных рыб, птиц, животных, их чучел и пушнины. Госинспекторы также разберут «живые» примеры нарушений. Чаще всего экзотику везут из стран
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