Правила ввоза экзотики в Россию расскажут в Иркутске на семинаре

На выставке в Сибэкспоцентре выступят специалисты Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. Они разъяснят правила ввоза в Россию декоративных рыб, птиц, животных, их чучел и пушнины. Госинспекторы также разберут «живые» примеры нарушений. Чаще всего экзотику везут из стран Юго-Восточной Азии. Начало семинара в 14−00.