Нового героя комиксов — суперженщину по имени Россия создал иркутский художник

Каким будет ваше утро? С разминки и пробежки его начнёт Россия. Суперженщину с таким именем создал иркутский художник Михаил Васильев.

Отец комиксного Ангара решил усилить армию героев, добавив женской грации. Детство привлекательной блондинки было несколько трагичным. Малышка едва не погибла от смертельной болезни. Но девочку запеленали в плащ супергероя и тем самым дали несокрушимую силу. Дальнейшая судьба персонажа только замышляется, а пока Россия парит над весенним Иркутском.

— Это сейчас массовая тенденция такая, по телевизору мы видим, как рождаются больные дети. И нужны огромные бюджеты на их лечение. Я подумал, что нужно какое-то чудо, — говорит иркутский комиксист Михаил Васильев.