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05:30 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске построят гигантскую дамбу

Проект получил повторное одобрение от Главгосэкспертизы.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске построят гигантскую дамбу, которая защитит южную часть города от возможных наводнений на Амуре. Проект уже получил повторное заключение Главгосэкспертизы, сообщил корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» генеральный директор ООО «Дальгипроводхоз» Сергей Коблик.

 — Крупномасштабное наводнение 2013 года изменило все расчетные показатели, и для того, чтобы дамбу построить, пришлось переделывать проект практически заново. В 2014 году он получил первое положительное заключение Главгосэкспертизы. Но в процессе строительства потребовалось внести коррективы, которые согласно российскому законодательству должны быть официально узаконены. И вот получено второе положительное заключение Главгосэкспертизы по проекту строительства гидрозащитного сооружения в Хабаровске, — сказал Сергей Коблик.

Речь идет о дамбе, которая протянется от затона до пляжа «Дельфин» по правому берегу Амурской протоки и станет еще одной зоной отдыха для хабаровчан. — Надо понимать, что дамба — это гидротехническое сооружение, а не набережная как таковая, где люди могут развлекаться. Проектом на ней не предусмотрено автодороги и аттракционов, но губернатор поставил задачу перед администрацией Хабаровска продумать дамбу, как территорию для отдыха горожан и в ближайшем будущем она станет таковой. Одно могу сказать, ездить по дороге на дамбе будет только спецтранспорт: пожарные, скорая помощь, уборочная техника, — объяснил генеральный директор. По его словам, в эксплуатацию дамба будет сдана к середине следующего года.

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