В Хабаровске построят гигантскую дамбу

— Крупномасштабное наводнение 2013 года изменило все расчетные показатели, и для того, чтобы дамбу построить, пришлось переделывать проект практически заново. В 2014 году он получил первое положительное заключение Главгосэкспертизы. Но в процессе строительства потребовалось внести коррективы, которые согласно российскому законодательству должны быть официально узаконены. И вот получено второе положительное заключение Главгосэкспертизы по проекту строительства гидрозащитного сооружения в Хабаровске, — сказал Сергей Коблик.

Речь идет о дамбе, которая протянется от затона до пляжа «Дельфин» по правому берегу Амурской протоки и станет еще одной зоной отдыха для хабаровчан. — Надо понимать, что дамба — это гидротехническое сооружение, а не набережная как таковая, где люди могут развлекаться. Проектом на ней не предусмотрено автодороги и аттракционов, но губернатор поставил задачу перед администрацией Хабаровска продумать дамбу, как территорию для отдыха горожан и в ближайшем будущем она станет таковой. Одно могу сказать, ездить по дороге на дамбе будет только спецтранспорт: пожарные, скорая помощь, уборочная техника, — объяснил генеральный директор. По его словам, в эксплуатацию дамба будет сдана к середине следующего года.