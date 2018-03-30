Михаил Юрьев останется главным тренером «СКА-Нефтяника»
Наставник продлил контракт с хабаровским клубом ещё на два года.
Наставник продлил контракт с хабаровским клубом ещё на два года.
Самый, пожалуй, успешный главный тренер в истории хоккейного клуба «СКА-Нефтяник» Михаил Юрьев подписал новый контракт с армейцами, рассчитанный на два года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Выбор передо мной стоял серьезный — ведь я слишком много времени на одном месте, — говорит Михаил Юрьев. — Для меня очень тяжело находиться без семьи. Но работа — это важно: это твое самовыражение. Уверен, у мужчины должно быть достойное дело, которым он занимается. Тем более, покорены ещё не все вершины.
Напомним, что Михаил Юрьев возглавил «СКА-Нефтяник» осенью 2011 года. При нём хабаровчане дважды становились чемпионами страны и обладателями Суперкубка, трижды выигрывали Кубок России и однажды завоевали бронзовые медали национального чемпионата.
Кроме того, будучи наставником дальневосточников, Юрьев в качестве главного тренера трижды приводил сборную России к победам на чемпионатах мира.
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