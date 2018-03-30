Михаил Юрьев останется главным тренером «СКА-Нефтяника»

— Выбор передо мной стоял серьезный — ведь я слишком много времени на одном месте, — говорит Михаил Юрьев. — Для меня очень тяжело находиться без семьи. Но работа — это важно: это твое самовыражение. Уверен, у мужчины должно быть достойное дело, которым он занимается. Тем более, покорены ещё не все вершины.