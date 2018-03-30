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03:55 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Юные жители Эворона снова посещают детский сад

Закрытое приставами дошкольное учреждение вновь принимает детей.

Единственное дошкольное учреждение посёлка Эворон, закрытое судебными приставами Солнечного района в феврале, теперь принимает детей.

Родители 41 воспитанников детского сада вновь могут спокойно отправляться на работу. Об этом сообщила корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник управления образования администрации Солнечного района Людмила Омелич.

Напомним, судебные приставы Солнечного района приостановили работу единственного детского сада в посёлке Эворон на 89 дней из-за затопления подвала грунтовыми водами.

Родители настолько нуждаются в этом детсаде, что вызвались помочь устранить замечания, выявленные Роспотребнадзором. Общими усилиями сделали ремонт. За две недели все предписания были исполнены.

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