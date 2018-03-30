Юные жители Эворона снова посещают детский сад

Родители 41 воспитанников детского сада вновь могут спокойно отправляться на работу. Об этом сообщила корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник управления образования администрации Солнечного района Людмила Омелич.

Родители настолько нуждаются в этом детсаде, что вызвались помочь устранить замечания, выявленные Роспотребнадзором. Общими усилиями сделали ремонт. За две недели все предписания были исполнены.