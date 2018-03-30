Проведены очередные испытания МБР «Сармат»

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В Минобороны рассказали о крылатой ракете с ядерным двигателем и другом оружии из послания Путина.

«Очередные такие испытания на космодроме Плесецjheк позволили подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке (предстартовые операции осуществлялись строго по намеченной программе) и на начальном этапе полёта ракеты. Кроме того, РВСН оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса, оснащённого данной МБР», — говорится в публикации официального печатного органа военного ведомства газеты «Красная звезда».

Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщал, что в ходе очередного испытания МБР «Сармат» будут отработаны выход из шахты и запуск маршевого двигателя.

«Основной целью проводимых испытаний является отработка минометного старта ракеты и её начального движения с выходом из шахтной пусковой установки и запуска маршевого двигателя», — сказал Каракаев на селекторном совещании в Минобороны 13 марта.

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Он также сообщил, что в ходе бросковых испытаний планируется отработать более 50 задач.

Командующий отметил, что испытания позволят подтвердить правильность принятых конструктивных решений по ракете, системам и агрегатам пусковой установки, а также отработать режимы предстартовой подготовки и циклограмму пуска ракеты.