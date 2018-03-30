Проведены очередные испытания МБР «Сармат»
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU — Очередные испытания новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) тяжелого класса «Сармат» проведены на космодроме Плесецк, сообщает Минобороны России.
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU — Очередные испытания новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) тяжелого класса «Сармат» проведены на космодроме Плесецк, сообщает Минобороны России.
В Минобороны рассказали о крылатой ракете с ядерным двигателем и другом оружии из послания Путина.
«Очередные такие испытания на космодроме Плесецjheк позволили подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке (предстартовые операции осуществлялись строго по намеченной программе) и на начальном этапе полёта ракеты. Кроме того, РВСН оценили правильность
Ранее командующий РВСН
Он также сообщил, что в ходе бросковых испытаний планируется отработать более 50 задач.
Командующий отметил, что испытания позволят подтвердить правильность принятых конструктивных решений по ракете, системам и агрегатам пусковой установки, а также отработать режимы предстартовой подготовки и циклограмму пуска ракеты.
Президент РФ Владимир Путин 1 марта в Послании Федеральному Собранию сообщил, что министерство обороны совместно с предприятиями
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.