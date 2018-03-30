Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посольство РФ в США удивило англичан ответом на оскорбление
Назван лучший автомобиль в мире
Женщина притворилась беременной ради поездки в скорой
Airbnb будет предоставлять данные об арендаторах властям Китая
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
СМИ: в Петербурге горит крупнейший универмаг ДЛТ
Американцы усомнились в способностях Су-35 – СМИ
Маму Владимира Преснякова сравнили с 30-летней девушкой
Алла Пугачева похудела до подросткового размера
Чем лечиться, когда антибиотики перестанут помогать
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10Самые живописные мосты мира
03:10 (мск), источник: Интерфакс

Проведены очередные испытания МБР «Сармат»

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU — Очередные испытания новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) тяжелого класса «Сармат» проведены на космодроме Плесецк, сообщает Минобороны России.

6
фотографий
6
фотографий

В Минобороны рассказали о крылатой ракете с ядерным двигателем и другом оружии из послания Путина.

«Очередные такие испытания на космодроме Плесецjheк позволили подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке (предстартовые операции осуществлялись строго по намеченной программе) и на начальном этапе полёта ракеты. Кроме того, РВСН оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса, оснащённого данной МБР», — говорится в публикации официального печатного органа военного ведомства газеты «Красная звезда».

Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщал, что в ходе очередного испытания МБР «Сармат» будут отработаны выход из шахты и запуск маршевого двигателя.

«Основной целью проводимых испытаний является отработка минометного старта ракеты и её начального движения с выходом из шахтной пусковой установки и запуска маршевого двигателя», — сказал Каракаев на селекторном совещании в Минобороны 13 марта.
Читайте также
НАТО обеспокоена модернизацией вооруженных сил России

Он также сообщил, что в ходе бросковых испытаний планируется отработать более 50 задач.

Командующий отметил, что испытания позволят подтвердить правильность принятых конструктивных решений по ракете, системам и агрегатам пусковой установки, а также отработать режимы предстартовой подготовки и циклограмму пуска ракеты.

Президент РФ Владимир Путин 1 марта в Послании Федеральному Собранию сообщил, что министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли приступило к активной фазе испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой, получившей название «Сармат».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Россия закрывает генконсульство США в Петербурге
Юлия Скрипаль пришла в сознание и заговорила
Самолет «России» наехал на ногу сотруднику аэропорта в Лондоне
В России стало на 200 тысяч меньше абонентов сотовой связи
Госдеп: закрытие консульства в Петербурге отразится на россиянах
Симулятор ядерной бомбардировки: что случится с вашим домом?
Телеканал RT прекратит вещание в Вашингтоне
Спорт
СКА — ЦСКА: хоккей на миллиард В четверг стартовал финал Западной конференции в Кубке Гагарина
Авто
Разворот грузовика на краю обрыва (видео не для слабонервных) Чем хуже и опаснее дороги, тем выше мастерство водителей: это правило в очередной раз подтвердил водитель грузовика из Китая
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Ольга Бузова запускает собственный телеканал «БузоваTV» начнет вещание 1 апреля на частоте телеканала ТНТ4
Недвижимость
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Снести нельзя оставить: 6 огромных зданий, с которыми пришлось попрощаться
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова Певица показала совместное ретрофото.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь