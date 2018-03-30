Менее 20 ледовых переправ осталось в Хабаровском крае
В Хабаровском крае закрывают ледовые переправы: в южных и центральных районах речной лед уже разрушается. Сейчас осталось всего 19 зимников из 37.
В Хабаровском крае закрывают ледовые переправы: в южных и центральных районах речной лед уже разрушается. Сейчас осталось всего 19 зимников из 37.
За минувшую неделю инспекторы ГИМС официально закрыли восемь ледовых переправ: две — в районе имени Полины Осипенко, еще шесть — в районе имени Лазо. На севере «зимние» дороги пока продолжают свою работу.
По данным Дальневосточного УГМС, на реках южных районов края появились первые признаки разрушения льда — промоины, полыньи, закраины, вода на льду. Согласно прогнозам гидрологов, вскрытие рек на юге региона начнется с середины первой декады апреля, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.