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03:49 (мск), источник: Губерния онлайн

Менее 20 ледовых переправ осталось в Хабаровском крае

В Хабаровском крае закрывают ледовые переправы: в южных и центральных районах речной лед уже разрушается. Сейчас осталось всего 19 зимников из 37.

За минувшую неделю инспекторы ГИМС официально закрыли восемь ледовых переправ: две — в районе имени Полины Осипенко, еще шесть — в районе имени Лазо. На севере «зимние» дороги пока продолжают свою работу.

По данным Дальневосточного УГМС, на реках южных районов края появились первые признаки разрушения льда — промоины, полыньи, закраины, вода на льду. Согласно прогнозам гидрологов, вскрытие рек на юге региона начнется с середины первой декады апреля, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

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