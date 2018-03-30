Чемпионат России по велоспорту может пройти в Хабаровске
Федерация велосипедного спорта также предлагает построить в краевой столице крытый велотрек.
Федерация велосипедного спорта также предлагает построить в краевой столице крытый велотрек.
В правительстве Хабаровского края губернатор Вячеслав Шпорт провел встречу с генеральным директором Федерации велосипедного спорта Юрием Кучерявым. Стороны обсудили перспективы развития этого вида спорта в регионе, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Юрий Кучерявый сообщил, что в планах у федерации — провести в Хабаровске в июне 2020 года чемпионат России по велоспорту среди женщин. Глава федерации считает, что в городе есть вся необходимая инфраструктура для соревнований такого уровня. Чемпионат пройдет в рамках подготовки сборной страны к летним Олимпийским играм в Токио.
Гендиректор Федерации велосипедного спорта также предложил построить в краевой столице современный крытый велотрек. Пока в России подобных объектов всего три — в Москве,
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