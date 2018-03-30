Чемпионат России по велоспорту может пройти в Хабаровске

В правительстве Хабаровского края губернатор Вячеслав Шпорт провел встречу с генеральным директором Федерации велосипедного спорта Юрием Кучерявым. Стороны обсудили перспективы развития этого вида спорта в регионе, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Юрий Кучерявый сообщил, что в планах у федерации — провести в Хабаровске в июне 2020 года чемпионат России по велоспорту среди женщин. Глава федерации считает, что в городе есть вся необходимая инфраструктура для соревнований такого уровня. Чемпионат пройдет в рамках подготовки сборной страны к летним Олимпийским играм в Токио.