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03:47 (мск), источник: Губерния онлайн

Чемпионат России по велоспорту может пройти в Хабаровске

Федерация велосипедного спорта также предлагает построить в краевой столице крытый велотрек.

В правительстве Хабаровского края губернатор Вячеслав Шпорт провел встречу с генеральным директором Федерации велосипедного спорта Юрием Кучерявым. Стороны обсудили перспективы развития этого вида спорта в регионе, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Юрий Кучерявый сообщил, что в планах у федерации — провести в Хабаровске в июне 2020 года чемпионат России по велоспорту среди женщин. Глава федерации считает, что в городе есть вся необходимая инфраструктура для соревнований такого уровня. Чемпионат пройдет в рамках подготовки сборной страны к летним Олимпийским играм в Токио.

Гендиректор Федерации велосипедного спорта также предложил построить в краевой столице современный крытый велотрек. Пока в России подобных объектов всего три — в Москве, Санкт-Петербурге и Омске. Вячеслав Шпорт отметил, что власти региона готовы рассматривать этот вопрос, и поручил подготовить обращение в министерство спорта России.

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