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03:46 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровскую пенсионерку госпитализировали после вмешательства прокуратуры

Право пенсионерки-инвалида на охрану здоровья и квалифицированную медицинскую помощь защитили сотрудники прокуратуры в Хабаровске. Женщина обратилась в надзорное ведомство с жалобой на невозможность получить необходимые лекарства.

Источник: Reuters

«Установлено, что гражданка наблюдалась в одной из краевых больниц в связи с заболеванием, поражающим спинной и головной мозг. Ей был показан курс симптоматической терапии, наблюдение неврологом и терапевтом по месту жительства, а также назначен ряд лекарственных препаратов», — сообщается на сайте краевой прокуратуры в пятницу.

Уточняется, что диагноз инвалида II группы предусматривает, что при амбулаторном лечении лекарства и изделия медицинского назначения должны предоставляться по рецептам врачей бесплатно.

«Для дальнейшего наблюдения пенсионерка обратилась в КГБУЗ “Клинико-диагностический центр”. По результатам осмотра врач-невролог не назначил ей рекомендованные препараты, и без рецепта хабаровчанка не смогла получить льготные лекарственные средства. Вместо этого врач прописала ей другой препарат», — отмечается в сообщении.

В надзорном ведомстве сочли, что должностные лица медучреждения нарушили права пенсионерки. Прокурор Железнодорожного района внёс главному врачу «Клинико-диагностического центра» представление об устранении нарушений.

Эти требования в учреждении здравоохранения удовлетворили. Женщину госпитализировали для решения вопроса о тактике ведения лечения и обеспечения в последующем необходимыми льготными лекарствами.

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