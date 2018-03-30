Хабаровскую пенсионерку госпитализировали после вмешательства прокуратуры
Право
Право
«Установлено, что гражданка наблюдалась в одной из краевых больниц в связи с заболеванием, поражающим спинной и головной мозг. Ей был показан курс симптоматической терапии, наблюдение неврологом и терапевтом по месту жительства, а также назначен ряд лекарственных препаратов», — сообщается на сайте краевой прокуратуры в пятницу.
Уточняется, что диагноз инвалида II группы предусматривает, что при амбулаторном лечении лекарства и изделия медицинского назначения должны предоставляться по рецептам врачей бесплатно.
«Для дальнейшего наблюдения пенсионерка обратилась в КГБУЗ “Клинико-диагностический центр”. По результатам осмотра
Эти требования в учреждении здравоохранения удовлетворили. Женщину госпитализировали для решения вопроса о тактике ведения лечения и обеспечения в последующем необходимыми льготными лекарствами.
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