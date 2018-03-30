Приморцы стали меньше болеть гриппом

Источник: РИА "Новости"

Как следует из данных отчета Минздрава России, показатель заболеваемости в 2017 году был на уровне 34,9 случая на 100 тысяч населения, в 2016-м — 60. Причиной улучшения ситуации специалисты называют широкий охват россиян вакцинацией.

Как отмечается, эксперты подтверждают пользу прививок, но уточняют, что снижение заболеваемости также связано с изменениями в методике ведения статистики — гриппом сейчас называют только подтвержденные анализами случаи. Снижение показателя наблюдается с 1997 года. За прошедшие 20 лет заболеваемость гриппом уменьшилась почти в 150 раз — с 5173,8 случая на 100 тысяч человек. По данным Минздрава, в период с сентября по декабрь 2017 года полностью удалось избежать сезонной эпидемии гриппа.

По данным управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Приморье на этой неделе регистрировалась ниже эпидемического порога.

Средний уровень заболеваемости ниже на 13,6% по совокупному населению Приморского края и на 20,72% по Владивостоку.

В регионе продолжается мониторинг закрытий образовательных учреждений. Приостановление учебного процесса проводится при регистрации более 20% заболевших ОРВИ. За прошедшую неделю полного приостановления учебного процесса не зарегистрировано.