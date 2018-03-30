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03:52 (мск), источник: VLADNEWS

Дороги Владивостока приведут в порядок

Выделено более 400 миллионов рублей.

Источник: VLADNEWS

Дороги Владивостока будут отремонтированы. Из бюджета выделено почти 463 миллиона рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Думу города Владивостока.

Депутаты внесли изменения в муниципальный правовой акт «О бюджете Владивостокского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Изменения бюджета связаны с увеличением налоговых и неналоговых доходов, а также объёма безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней.

В корректировке бюджета на 2018 год предусмотрены дополнительные средства на дорожные работы на автомобильных дорогах местного значения.

В том числе выделены межбюджетные трансферты в сумме 412,7 миллионов рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности. За счёт дополнительных налоговых и неналоговых доходов предусмотрено 50 миллионов рублей на проведение мероприятий по ремонту дорог и дорожной инфраструктуры в рамках исполнительных производств.

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