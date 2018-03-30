Дороги Владивостока приведут в порядок

Источник: VLADNEWS

Дороги Владивостока будут отремонтированы. Из бюджета выделено почти 463 миллиона рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Думу города Владивостока.

Депутаты внесли изменения в муниципальный правовой акт «О бюджете Владивостокского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Изменения бюджета связаны с увеличением налоговых и неналоговых доходов, а также объёма безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней.

В корректировке бюджета на 2018 год предусмотрены дополнительные средства на дорожные работы на автомобильных дорогах местного значения.