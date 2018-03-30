Дороги Владивостока приведут в порядок
Выделено более 400 миллионов рублей.
Выделено более 400 миллионов рублей.
Дороги Владивостока будут отремонтированы. Из бюджета выделено почти 463 миллиона рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Думу города Владивостока.
Депутаты внесли изменения в муниципальный правовой акт «О бюджете Владивостокского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». Изменения бюджета связаны с увеличением налоговых и неналоговых доходов, а также объёма безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней.
В корректировке бюджета на 2018 год предусмотрены дополнительные средства на дорожные работы на автомобильных дорогах местного значения.
В том числе выделены межбюджетные трансферты в сумме 412,7 миллионов рублей на финансовое обеспечение дорожной деятельности. За счёт дополнительных налоговых и неналоговых доходов предусмотрено 50 миллионов рублей на проведение мероприятий по ремонту дорог и дорожной инфраструктуры в рамках исполнительных производств.
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