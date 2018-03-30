Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кедми разоблачил «авантюру» Британии против РФ по делу Скрипаля
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Жена работает, я – дома с дочкой: рассказ папы о жизни в декрете
Карпин продает свою последнюю квартиру в Москве
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Свидания в эпоху феминизма: новые правила для мужчинСамый популярный вопрос на мужских форумах: "За что я должен платить на свидании?"
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
В центре Петербурга загорелся крупнейший универмаг - СМИ
Американцы усомнились в способностях Су-35 – СМИ
Маму Владимира Преснякова сравнили с 30-летней девушкой
Алла Пугачева похудела до подросткового размера
Как эмпатия может навредить работе
Долгая дорога на работу провоцирует психические заболевания
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
9 ошибок в оформлении маленькой квартиры
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
1660-летие Гари Олдмана
06:42 (мск), источник: РИА Новости

В Перми неграмотная девушка почти 30 лет жила без документов

ПЕРМЬ, 30 мар — РИА Новости. Служба социальной защиты Перми приступила к оформлению документов для неграмотной девушки, которую почти 30 лет назад как беспризорницу забрала к себе пермская семья, там ее били и эксплуатировали, рассказали РИА Новости в региональном министерстве социального развития.

Утаила ребенка

По информации министерства, примерно 26−27 лет назад жительница Перми заметила на Центральном колхозном рынке девочку. Никого из взрослых рядом с малышкой не оказалось, поэтому женщина взяла ее к себе. Приютив беспризорного ребенка, пермячка не стала обращаться за помощью ни в милицию, ни в комиссию по делам несовершеннолетних — мать двоих детей утаила ее от правоохранительных органов, решив вырастить самостоятельно.

Читайте также
Павел Миков рассказал про многолетнее рабство пермячки без документов

В семье малышку нарекли Мариной, дали свою фамилию и отчество по имени мужа. Но документов при этом оформлять не стали — для выдачи свидетельства о рождении требовалось как минимум знать, когда девочка появилась на свет, что никому было неведомо.

О судьбе девушки без документов стало известно лишь после смерти женщины, которая ее нашла. Помочь оформить паспорт и медицинский полис для Марины решил сын ее случайной опекунши. Без него воспитанная в чужой семье пермячка, вероятно, еще бы долго не решилась заявить о своем существовании.

«На данный момент сотрудниками социальной защиты ведется работа по оформлению документов для неизвестной гражданки. Для нее организована консультация врача-пульмонолога, предоставлены необходимые лекарства, продукты питания, вещи», — рассказали агентству в краевом минсоцразвития.

Приют для рабыни

О существовании Марины узнали и в аппарате уполномоченного по правам человека в Пермском крае. К Павлу Микову сын неофициальной опекунши обратился еще при жизни матери — в середине прошлого года (женщина скончалась в феврале).

При выяснении обстоятельств ситуации оказалось, что девушка без документов с малолетнего возраста фактически была бесплатной рабочей силой.

По информации омбудсмена, нашедшая девочку женщина отдала ее в семью своей дочери, а та эксплуатировала ребенка в хозяйстве и долгие годы не пыталась установить ее личность и оформить опеку. Впоследствии девочку стала содержать мать заявителя, которую Марина называет бабушкой.

«Вся семья была в курсе этой истории, более того — по словам заявителя, его сестра наносила побои ребенку, после чего ее и забрала жить к себе мать заявителя», — отметил омбудсмен.

Читайте также
СКР проводит проверку по факту многолетнего рабства пермячки

По мнению Микова, многолетнее содержание ребенка в таких условиях «по сути можно сравнить с рабством». Уполномоченный по правам человека уверен, что ответственность за происшедшее должен нести заявитель — названый брат Марины, который был обязан сообщить в полицию об обнаружении человека без документов.

Омбудсмен подчеркнул, что при обращении к нему сына неофициальной опекунши Марины была дана юридическая помощь, а самой девушке решили помочь пройти бесплатное ультразвуковое исследование в одной из поликлиник Перми. Однако у врача девушка так и не появилась.

«Впервые заявители пришли в приемную уполномоченного летом 2017 года с просьбой помочь установить личность и оформить документы. Соответствующие ходатайства были направлены в ГУ МВД, разъяснен порядок действий по установлению личности, в том числе через миграционную службу», — пояснил Миков.

Следствие проверит

После того как необычный случай получил огласку в пермских СМИ, на ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Следственный комитет РФ по Пермскому краю начал доследственную проверку по данному факту.

«В настоящее время следователями проводятся мероприятия, направленные на установление и проверку достоверности всех обстоятельств, приведенных в средствах массовой информации со слов уполномоченного по правам человека в Пермском крае. По результатам проверки будет принято основанное на законе процессуальное решение», — заявили в ведомстве.

В аппарате омбудсмена подчеркивают, что с учетом давности ситуации на оформление документов и установление личности Марины потребуется много времени. Сложность добавляет и тот факт, что из-за безответственности своих незаконных опекунов девушка в свои почти 30 лет не умеет ни читать, ни писать.

Сейчас Марина живет за счет случайных заработков. Под свою опеку ее взяли представители пермской общественности и сотрудники территориального управления краевого минсоца. В частности, для психологической помощи и составления плана дальнейшего социального сопровождения Марине предложено размещение в региональном центре социальной адаптации.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Перми неграмотная девушка почти 30 лет жила без документов
В Пермском крае нашли тела еще двух человек, погибших из-за утечки газа
Апрельские законы коснутся автолюбителей и пенсионеров
Юлия Скрипаль пришла в сознание и заговорила
Трамп заявил Путину о победе в потенциальной гонке вооружений
Тулеев перечислил однодневный заработок семьям жертв пожара в ТЦ
Самолет «России» наехал на ногу сотруднику аэропорта в Лондоне
В России стало на 200 тысяч меньше абонентов сотовой связи
Россия закрывает генконсульство США в Петербурге
Спорт
СКА — ЦСКА: хоккей на миллиард В четверг стартовал финал Западной конференции в Кубке Гагарина
Авто
Разворот грузовика на краю обрыва (видео не для слабонервных) Чем хуже и опаснее дороги, тем выше мастерство водителей: это правило в очередной раз подтвердил водитель грузовика из Китая
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Ольга Бузова запускает собственный телеканал «БузоваTV» начнет вещание 1 апреля на частоте телеканала ТНТ4
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
40-летняя Чехова и другие звезды с осиной талией (фото) Параметры «90-60-90» уже нельзя назвать идеалом, к которому непременно стремятся все.
Дети
«Спасибо за сына!»: Орбакайте трогательно поздравила Преснякова Певица показала совместное ретрофото.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь