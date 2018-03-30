Социальные пенсии вырастут в Иркутской области с 1 апреля

Источник: РИА "Новости"

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года индексируются на 2,9% — в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году. Повышение коснется 3,9 млн российский пенсионеров. Как сообщает 30 марта пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по Иркутской области, в регионе пенсии повысятся у 90 255 получателей.

Одновременно с индексацией социальных пенсий также индексируются госпенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других граждан.