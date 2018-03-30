Социальные пенсии вырастут в Иркутской области с 1 апреля
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года индексируются на 2,9% — в соответствии с ростом.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года индексируются на 2,9% — в соответствии с ростом.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года индексируются на 2,9% — в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году. Повышение коснется 3,9 млн российский пенсионеров. Как сообщает 30 марта
В Иркутской области средний размер социальной пенсии после повышения увеличится на 274 рубля и составит 9 710 рублей. Средний размер социальной пенсии
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