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04:42 (мск), источник: Baikal-info.ru

Социальные пенсии вырастут в Иркутской области с 1 апреля

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года индексируются на 2,9% — в соответствии с ростом.

Источник: РИА "Новости"

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года индексируются на 2,9% — в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году. Повышение коснется 3,9 млн российский пенсионеров. Как сообщает 30 марта пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по Иркутской области, в регионе пенсии повысятся у 90 255 получателей.

Одновременно с индексацией социальных пенсий также индексируются госпенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других граждан.

В Иркутской области средний размер социальной пенсии после повышения увеличится на 274 рубля и составит 9 710 рублей. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы вырастет соответственно на 428 и 426 рублей и составит 15 174 и 15 123 руб. Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, после индексации вырастут до 34 770 рублей и 38 957 рублей соответственно.

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