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04:37 (мск), источник: ДЕЙТА

С 1 апреля приморцам индексируют пенсии

С 1 апреля размеры государственных, в том числе и социальных пенсий, будут проиндексированы на 2,9%. На выплату этого вида пенсий приморцам с учетом индексации в бюджете Пенсионного фонда России предусмотрено 5,2 миллиарда рублей, сообщает DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

Из 560 тысяч пенсионеров в Приморье такие пенсии получают 51 тысяча человек. Как пояснили в отделении ПФР по Приморскому краю, увеличению подлежат социальные пенсии инвалидам, в том числе с детства, детям-инвалидам, детям, чьи родители неизвестны. Увеличатся также государственные пенсии, являющиеся второй выплатой для инвалидов и участников войны, граждан, блокадникам, вдовам погибших военнослужащих, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

В федеральном ведомстве подчеркивают: индексация коснется всех граждан, получающих указанные виды пенсий, независимо от того, работают они или нет.

«Обращаем внимание тех, кто получает две пенсии (страховую и государственную): с 1 апреля увеличится только государственная. Например, участнику войны, которому одновременно выплачивается две пенсии, страховая пенсия будет выплачена в прежнем размере, а государственная пенсия по инвалидности увеличится на 2,9%», — поясняют специалисты ПФР.

Вместе с тем, граждане, чья пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера, могут оформить региональную доплату. Ее размер составляет разницу между прожиточным минимумом (для пенсионера в этом году он установлен в размере 9151 рубль) и фактическим обеспечением человека.

Как отмечают в департаменте труда и социального развития Приморского края, региональная доплата к пенсии полагается не только пожилым людям.

«Кроме тех, кто на заслуженном отдыхе, в списках получателей — дети, потерявшие родителей, инвалиды детства и те, кто лишился здоровья, не успев заработать необходимый стаж для более высокого размера пенсии», — комментируют специалисты.

Расходы консолидированного бюджета на эту меру социальной поддержки в 2018 году составят более 1,7 миллиардов рублей. Почти 1 миллиард рублей предоставляет федеральный бюджет. Остальные средства — краевые.

Михаил Грач.

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