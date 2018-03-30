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05:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Путин подписал указ о госнаграде для школьника, спасшего тонущих детей

ЧП произошло в Тулуне 11 июля 2017 года.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградой школьника из Иркутской области, спасшего тонущих детей.

Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, медалью «За спасение погибавших» награжден ученик средней общеобразовательной школы № 1 Иркутской области Радион Терехов.

Как сообщается на сайте главного управления МЧС РФ по Иркутской области, ЧП произошло в Тулуне 11 июля 2017 года. 11-летний школьник заметил, что его друга уносит течением и бросился за ним, но не рассчитал силы и сам начал тонуть. Дети звали на помощь, но отдыхающие не откликнулись. Увидев происходящее, Родион Терехов прыгнул в воду.

Сначала он вытащил на берег одного, а затем поплыл за вторым, который уже ушел на дно. Вытащив ребенка на берег, старшеклассник начал реанимационные действия и спас ребенка.

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