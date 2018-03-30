Путин подписал указ о госнаграде для школьника, спасшего тонущих детей
ЧП произошло в Тулуне 11 июля 2017 года.
ЧП произошло в Тулуне 11 июля 2017 года.
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградой школьника из Иркутской области, спасшего тонущих детей.
Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, медалью «За спасение погибавших» награжден ученик средней общеобразовательной школы № 1 Иркутской области Радион Терехов.
Как сообщается на сайте главного управления МЧС РФ по Иркутской области, ЧП произошло в Тулуне 11 июля 2017 года. 11-летний школьник заметил, что его друга уносит течением и бросился за ним, но не рассчитал силы и сам начал тонуть. Дети звали на помощь, но отдыхающие не откликнулись. Увидев происходящее, Родион Терехов прыгнул в воду.
Сначала он вытащил на берег одного, а затем поплыл за вторым, который уже ушел на дно. Вытащив ребенка на берег, старшеклассник начал реанимационные действия и спас ребенка.
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