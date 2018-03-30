Путин подписал указ о госнаграде для школьника, спасшего тонущих детей

Как сообщается на сайте главного управления МЧС РФ по Иркутской области, ЧП произошло в Тулуне 11 июля 2017 года. 11-летний школьник заметил, что его друга уносит течением и бросился за ним, но не рассчитал силы и сам начал тонуть. Дети звали на помощь, но отдыхающие не откликнулись. Увидев происходящее, Родион Терехов прыгнул в воду.