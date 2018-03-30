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07:00 (мск), источник: ИА Башинформ

Народные контролеры проведут рейд в Янаульском районе

УФА, 30 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Активисты проекта «Народный контроль» 30 марта выезжают на рейд в Янаульский район. По пути следования контролеры оценят придорожный сервис северных районов Башкирии.

Федеральный Проект «Народный контроль» партии «Единая Россия» активно действует в Башкортостане. В состав Общественного совета входят лидеры региональных общественных объединений, эксперты, ученые и активисты партии.

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Ими регулярно проводятся выездные рейды и приемы граждан по всем муниципалитетам республики. Только в прошлом году активисты совместно с представителями надзорных ведомств совершили более 200 рейдов по крупным торговым точкам, аптекам и рынкам. Серьезное внимание уделяется общественным проверкам микрофинансовых организаций.

«На данный период мы много проводим выездных рейдов по республике. Основная цель — защита прав потребителей и качество предоставления услуг нашему населению. Это касается медицинских препаратов, продуктов, мест общественного питания и других потребительских услуг. В основном, нарушения встречаются в сетевых магазинах, где были несоблюдены сроки и условия хранения продуктов питания, также их товарное соседство. Данные нарушения контролерами будут устранены на месте», — сообщила координатор проекта «Народный контроль» по Республике Башкортостан Гульнур Кульсарина.

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