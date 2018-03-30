Народные контролеры проведут рейд в Янаульском районе

Ими регулярно проводятся выездные рейды и приемы граждан по всем муниципалитетам республики. Только в прошлом году активисты совместно с представителями надзорных ведомств совершили более 200 рейдов по крупным торговым точкам, аптекам и рынкам. Серьезное внимание уделяется общественным проверкам микрофинансовых организаций.

«На данный период мы много проводим выездных рейдов по республике. Основная цель — защита прав потребителей и качество предоставления услуг нашему населению. Это касается медицинских препаратов, продуктов, мест общественного питания и других потребительских услуг. В основном, нарушения встречаются в сетевых магазинах, где были несоблюдены сроки и условия хранения продуктов питания, также их товарное соседство. Данные нарушения контролерами будут устранены на месте», — сообщила координатор проекта «Народный контроль» по Республике Башкортостан Гульнур Кульсарина.