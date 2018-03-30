Строители оспаривают исторический статус здания железнодорожного училища

Больше века это здание простояло в целости и сохранности. Но теперь покушаются не только на его стены, проламывая их ковшами, но и на исторический статус. Железнодорожное училище имени Императора Николая II является объектом культурного наследия и находится на территории комбайнового завода. Компания «Сибиряк» расчищает территорию под новый микрорайон.



Строители обратились в суд, чтобы снять статус памятника. Объясняют, по документам БТИ зданию нет и ста лет. От официальных комментариев воздерживаются до суда. Вот как ситуацию комментирует архитектор и реставратор Евгений Разваляев, он и предал огласке факт нападения на старину. «БТИ было организовано в начале 30-х годов. Соответственно, по дате своей организации они его и зарегистрировали. А на самом деле 1894 год», — пояснил член Союза архитекторов России, член Союза реставраторов России Евгений Разваляев.

