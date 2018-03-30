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05:10 (мск), источник: Вести - Красноярск

Строители оспаривают исторический статус здания железнодорожного училища

В Красноярске строители пытаются лишить статуса памятника историческое здание. Речь идёт о железнодорожном училище конца 19 века. Неизвестные уже проломили там несколько стен, а теперь крупная компания оспаривает историческую ценность.

Источник: Вести - Красноярск

Больше века это здание простояло в целости и сохранности. Но теперь покушаются не только на его стены, проламывая их ковшами, но и на исторический статус. Железнодорожное училище имени Императора Николая II является объектом культурного наследия и находится на территории комбайнового завода. Компания «Сибиряк» расчищает территорию под новый микрорайон.

Строители обратились в суд, чтобы снять статус памятника. Объясняют, по документам БТИ зданию нет и ста лет. От официальных комментариев воздерживаются до суда. Вот как ситуацию комментирует архитектор и реставратор Евгений Разваляев, он и предал огласке факт нападения на старину. «БТИ было организовано в начале 30-х годов. Соответственно, по дате своей организации они его и зарегистрировали. А на самом деле 1894 год», — пояснил член Союза архитекторов России, член Союза реставраторов России Евгений Разваляев.

При этом кто прошёлся ковшами по истории, до сих пор неизвестно. Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края отвечает так: «После получения сведений провели проверку, по её результатам составлен акт; соответствующая информация направлена в прокуратуру. Однако на настоящий момент достоверно неизвестно о причинах разрушения».


Сами строители своё обращение в суд объясняют тем, что без охранных обязательств здание легче ремонтировать, реконструировать. Про снос не говорят. Рассматривать дело начнут в конце апреля. И как отнесутся к истории Красноярска, предсказать невозможно.

Владимир БОГОМОЛОВ

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