В Красноярске начали выпуск игрушек с символикой Универсиады-2019

Резиновая Юлайка сделана из ПВХ, абсолютно безопасна для детей. Материал пластичный, поэтому легко воплотить замысел художника. Компания готова изготовить такое количество игрушек, чтобы хватило жителям края, а также гостям и участникам предстоящих Студенческих игр.
«Все параметры — высота, толщина и т. д. — всё соответствует. Чтобы она была у нас в форме, чтобы роспись была один в один по задумке автора сувенира», — пояснила технолог красноярского завода игрушек Светлана Аксюненко.
На заводе игрушек приступили к изготовлению и ёлочных украшений с символикой. На новогодних шарах все виды спорта Зимней Универсиады. На данный момент c российскими компаниями подписано 28 лицензионных договоров на производство различных товаров: от конфет до ювелирных изделий.
«Мы не ограничиваемся этим ресурсом. По договорам, которые подписаны, ассортимент насчитывает около 450 позиций, но нам хочется больше», — пояснила заместитель руководителя Дирекции Зимней Универсиады-2019 Татьяна Фоминцева.
Требуются лицензиаты по выпуску детских товаров, канцелярии, продуктов питания, бижутерии; вся информация на официальном сайте krsk2019.ru. Там же интернет-магазин, где уже можно выбрать сувениры. Кроме того, вся продукция продаётся и в магазинах официальных партнёров Зимней Универсиады-2019. Пока 16 точек, но чем ближе к грандиозному спортивному событию, тем их станет больше.
Вадим КУЛИКОВ
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