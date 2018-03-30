В Красноярске начали выпуск игрушек с символикой Универсиады-2019

Резиновая Юлайка сделана из ПВХ, абсолютно безопасна для детей. Материал пластичный, поэтому легко воплотить замысел художника. Компания готова изготовить такое количество игрушек, чтобы хватило жителям края, а также гостям и участникам предстоящих Студенческих игр.



«Все параметры — высота, толщина и т. д. — всё соответствует. Чтобы она была у нас в форме, чтобы роспись была один в один по задумке автора сувенира», — пояснила технолог красноярского завода игрушек Светлана Аксюненко.



На заводе игрушек приступили к изготовлению и ёлочных украшений с символикой. На новогодних шарах все виды спорта Зимней Универсиады. На данный момент c российскими компаниями подписано 28 лицензионных договоров на производство различных товаров: от конфет до ювелирных изделий.