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05:15 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Нижнеудинске объявлен конкурс на современный герб города

В Нижнеудинске объявили конкурс создания официального герба, которого у города пока нет.

Об этом «Байкал Инфо» 30 марта 2018 года сообщила главный специалист делопроизводства и кадров администрации Нижнеудинска Марина Данилова.

Официального герба у Нижнеудинска нет, существует только исторический, приятый ещё в 1790 году. В феврале от главного редактора geraldika.ru/ Юрия Росича поступило предложение разработать современный герб, поскольку исторический не соответствует нынешним геральдическим правилам и вообще официально не утверждён. В противном случае администрации города пригрозили прокуратурой.

Портал хотел предложить свои варианты герба, но администрация Нижнеудинска отказалась и объявила конкурс. Желающие принять в нём участие могут отправить эскизы символики с пояснительной запиской по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Ленина, д. 40, каб.№ 9; а также на электронную почту: n_udinsk@mail.ru. Нужно указать своё имя, фамилию, отчество, домашний адрес и номер телефона. Участники могут задать вопросы по телефонам 8 (39557) 7−09−32 или 8 (39557) 7−06−99. Администрации Нижнеудинска будут принимать проекты до 1 июня. Возможно, к 370-летию Нижнеудинска, которое будет праздноваться 14 октября нынешнего, у города будет новый герб.

Организаторы конкурса особо уточняют, что на новом гербе должна быть соблюдена преемственность традиций города. Примечательно, что на историческом гербе Нижнеудинска сохранился бабр в том виде, в котором он был когда-то на гербе Иркутской губернии — в виде амурского тигра, без бобрового хвоста. Он, как и полагается, несёт в зубах соболя. В нижнем поле герба изображены три золотые шляпы, которые символизируют, что около Нижнеудинска обитают, как говорится в описании, «братские тунгусы, татары и оные шляпы».

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