В Нижнеудинске объявлен конкурс на современный герб города
В Нижнеудинске объявили конкурс создания официального герба, которого у города пока нет.
В Нижнеудинске объявили конкурс создания официального герба, которого у города пока нет.
Об этом «Байкал Инфо» 30 марта 2018 года сообщила главный специалист делопроизводства и кадров администрации Нижнеудинска Марина Данилова.
Официального герба у Нижнеудинска нет, существует только исторический, приятый ещё в 1790 году. В феврале от главного редактора geraldika.ru/ Юрия Росича поступило предложение разработать современный герб, поскольку исторический не соответствует нынешним геральдическим правилам и вообще официально не утверждён. В противном случае администрации города пригрозили прокуратурой.
Портал хотел предложить свои варианты герба, но администрация Нижнеудинска отказалась и объявила конкурс. Желающие принять в нём участие могут отправить эскизы символики с пояснительной запиской по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Ленина, д. 40, каб.№ 9; а также на электронную почту: n_udinsk@mail.ru. Нужно указать своё имя, фамилию, отчество, домашний адрес и номер телефона. Участники могут задать вопросы по телефонам 8 (39557) 7−09−32 или 8 (39557) 7−06−99. Администрации Нижнеудинска будут принимать проекты до 1 июня. Возможно, к 370-летию Нижнеудинска, которое будет праздноваться 14 октября нынешнего, у города будет новый герб.
Организаторы конкурса особо уточняют, что на новом гербе должна быть соблюдена преемственность традиций города. Примечательно, что на историческом гербе Нижнеудинска сохранился бабр в том виде, в котором он был
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.