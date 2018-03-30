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07:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Куда пермякам жаловаться, если на крыше висят сосульки

Рассказываем, куда обращаться, чтобы убрали нависшую сверху опасность.

Работы по содержанию дома оплачиваются жильцами вместе с другими жилищно-коммунальными услугами. Поэтому коммунальщики обязаны своевременно очищать кровли домов от снега, наледи и сосулек. Однако не все управляющие компании и ТСЖ добросовестно выполняют свои обязанности, так что пермякам стоит проявлять бдительность и, если опасные сосульки с крыш долго не убирают, звонить.

КУДА ЗВОНИТЬ.

Сначала нужно сообщить в диспетчерскую своей управляющей компании, ЖСК или ТСЖ. Телефон должен быть указан на ежемесячных квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Если не помогает, то необходимо обратиться в отдел ЖКХ и жилищных отношений или отдел благоустройства районной администрации.

Телефоны.

  • Дзержинский район — 246−61−37 (отдел ЖКХ и жилищных отношений); 246−57−07 (отдел благоустройства);.
  • Индустриальный район — 227−94−14 (отдел ЖКХ и жилищных отношений), 227−91−74 (специалисты отдела благоустройства), 227−94−12 (начальник отдела благоустройства);.
  • Кировский район — 283−30−27 (отдел благоустройства);.
  • Ленинский район — 212−13−63 (отдел ЖКХ и жилищных отношений), 212−34−60 (отдел благоустройства);.
  • Мотовилихинский район — 260−27−66 (отдел благоустройства);.
  • Орджоникидзевский район — 263−53−31, 263−53−52 (отдел благоустройства);.
  • Свердловский район — 244−40−13 (отдел ЖКХ и жилищных отношений), 244−21−80 (отдел благоустройства).
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