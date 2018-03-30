Куда пермякам жаловаться, если на крыше висят сосульки

Работы по содержанию дома оплачиваются жильцами вместе с другими жилищно-коммунальными услугами. Поэтому коммунальщики обязаны своевременно очищать кровли домов от снега, наледи и сосулек. Однако не все управляющие компании и ТСЖ добросовестно выполняют свои обязанности, так что пермякам стоит проявлять бдительность и, если опасные сосульки с крыш долго не убирают, звонить.