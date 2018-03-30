Куда пермякам жаловаться, если на крыше висят сосульки
Рассказываем, куда обращаться, чтобы убрали нависшую сверху опасность.
Рассказываем, куда обращаться, чтобы убрали нависшую сверху опасность.
Работы по содержанию дома оплачиваются жильцами вместе с другими
КУДА ЗВОНИТЬ.
Сначала нужно сообщить в диспетчерскую своей управляющей компании, ЖСК или ТСЖ. Телефон должен быть указан на ежемесячных квитанциях на оплату
Если не помогает, то необходимо обратиться в отдел ЖКХ и жилищных отношений или отдел благоустройства районной администрации.
Телефоны.
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